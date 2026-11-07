Nach Comeback-Erfolg hat Hilary Duff noch lange nicht genug

Hilary Duff (39) hat von der Musik offenbar noch lange nicht genug. Nach ihrem erfolgreichen Comeback in diesem Jahr denkt die Schauspielerin und Sängerin noch lange nicht ans Aufhören. Wie sie jetzt im Interview mit Billboard verriet, schwebt ihr bereits ein weiteres Album vor. Mit der konkreten Arbeit an neuen Songs hat sie zwar noch nicht begonnen. Die Richtung steht für sie aber schon fest. 2026 war für Hilary musikalisch ein volles Jahr: Im Februar erschien ihr Album "luck… or something", seit Januar tourt sie um die Welt und obendrauf gab es noch die Weihnachts-EP "Holiday Things". Diesen frischen Schwung möchte Hilary nun auf keinen Fall wieder verpuffen lassen. "Ich möchte zu 100 Prozent ein neues Album machen", stellte sie gegenüber dem Magazin klar. "Jetzt, wo ich diesen Teil meines Geschäfts wieder aufgebrochen habe, möchte ich nicht, dass er einfach wieder verschwindet."

Neben einem komplett neuen Album ist offenbar auch eine Deluxe-Ausgabe von "luck… or something" weiterhin im Gespräch. Live präsentieren möchte Hilary ihr nächstes Projekt ebenfalls, allerdings womöglich nicht mehr mit einer so ausgedehnten Tournee. Stattdessen kann sie sich eher mehrere feste Konzertreihen nach dem Vorbild einer Residency vorstellen. Die große Sommertour habe vor allem einen Zweck gehabt, erklärte sie: "Die Leute in Iowa sind verdammt begeistert, dass du kommst. Die Idee hinter diesem großen Tourblock im Sommer war, allen Hallo zu sagen, die lange gewartet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals wieder so aussehen wird. Ich denke, es wird eher so aussehen wie das, was diese Künstler mit ihren Residencys machen." Zunächst stehen im Dezember aber noch Auftritte bei der iHeartRadio Jingle Ball Tour an. Im Januar 2027 geht dann die verlängerte "The Lucky Me Tour" weiter, die bis Ende November laufen soll. Auch Festivalshows könnten folgen. Ihr CAA-Agent Brian Manning bestätigte gegenüber Billboard: "Wir prüfen diese Möglichkeiten definitiv und besprechen sie für 2027 und darüber hinaus." Konkrete Festivals sind allerdings noch nicht bekannt, beschlossen ist bislang nichts.

Ihr musikalisches Comeback fällt in eine Lebensphase, in der sich Hilary nach eigener Aussage deutlich selbstbewusster und erfahrener fühlt als früher. Während der Promotion für ihr Album sprach die ehemalige Lizzie McGuire-Darstellerin Anfang des Jahres auch offen über ihr Privat- und Liebesleben. Dabei gab sie an, Sexualität erst in ihren Dreißigern wirklich verstanden zu haben. Ihre Zwanziger seien dagegen eher eine Zeit des Ausprobierens und Lernens gewesen. Die Schauspielerin stellte in diesem Zusammenhang auch klar, dass sie als Frau noch lange nicht daran denke, sich zurückzuziehen. Diese Einstellung passt zu dem Wunsch, den Hilary nun erneut bekräftigt hat: Die Musik soll bei ihr kein kurzes Zwischenspiel bleiben, sondern dauerhaft weitergehen.

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff auf der Bühne

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Getty Images Hilary Duff bei den American Music Awards 2026

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