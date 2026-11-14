Denis Villeneuve treibt Casting für den nächsten Bond voran

Die Suche nach dem neuen James Bond geht weiter – und Denis Villeneuve (59) macht dabei offenbar ordentlich Tempo. In einem aktuellen Interview mit dem Magazin GQ sprach der Regisseur jetzt über den Stand der Besetzung der legendären Agentenrolle. Ob der neue 007 bereits gefunden sei? Darauf gab der Filmemacher eine knappe, aber vielsagende Antwort: "Es ist – es ist in Arbeit." An möglichen Kandidaten mangelt es jedenfalls nicht. Berichten zufolge haben zuletzt unter anderem Robert Pattinson (40) und Nicholas Hoult (36) Probeaufnahmen für die Rolle absolviert. Auch Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36) sollen bereits für den neuen Bond getestet worden sein. Lob für die gehandelten Namen gab es sogar von einem ehemaligen 007-Darsteller: Pierce Brosnan (73) zeigte sich gegenüber Vanity Fair angetan. "Alle Männer, die jetzt auf der Liste stehen, sind Schauspieler, die ich bewundere. Callum, Callum Turner ist jemand, mit dem ich gearbeitet habe, und er ist so stark", erklärte der Schauspieler.

Dass Denis auf dem Regiestuhl des 26. Bond-Films Platz nimmt, stand nicht von Anfang an fest. Zunächst war auch der deutsche Filmemacher Edward Berger als möglicher Kandidat für den Posten im Gespräch. Für ihn wäre damit ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: Nach eigener Aussage ist Edward schon sein ganzes Leben lang ein Fan des britischen Geheimagenten. Er würde sehr gerne einmal selbst einen Film über 007 inszenieren. Beim kommenden Teil wird daraus jedoch nichts. Die Verantwortlichen entschieden sich stattdessen für den "Dune"-Regisseur, der nun das Ruder bei dem Projekt übernommen hat. Damit liegt auch die Suche nach dem passenden Hauptdarsteller maßgeblich in Denis' Händen.

Eine endgültige Entscheidung ist also noch nicht gefallen, hinter den Kulissen läuft der Prozess aber weiter. Dass er das Projekt keineswegs schleifen lässt, stellte Denis mit einem weiteren kurzen Satz klar: "Ich drücke aufs Gas." Der neue Hauptdarsteller soll in die Fußstapfen von Daniel Craig (58) treten, der den britischen Geheimagenten zuletzt 2021 in "Keine Zeit zu sterben" gespielt hatte. Wann der Nachfolger offiziell bekannt gegeben wird, verriet Denis allerdings nicht. Bei der Auswahl hat er zudem eine erfahrene Unterstützerin an seiner Seite: Seit März 2026 steht Nina Gold als Castingdirektorin des kommenden Bond-Films fest. Sie hat bereits an zahlreichen großen Produktionen mitgewirkt, darunter "Game of Thrones", "The Crown" sowie fünf Filme der "Star Wars"-Reihe.

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Getty Images Denis Villeneuve bei CinemaCon 2026 im Dolby Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas

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Getty Images Sämtliche James-Bond-Darsteller als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

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