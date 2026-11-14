Sabia Boulahrouz erstmals mit Tochter Katharina auf Teppich

Sabia Boulahrouz (48) hat in Hamburg eine ganz besondere Premiere gefeiert: Zum ersten Mal läuft der Realitystar gemeinsam mit seiner ältesten Tochter Katharina über den roten Teppich. Die 30-Jährige war bisher nie an der Seite ihrer Mutter bei einem solchen öffentlichen Termin zu sehen. Bislang hatte Sabia ihre Erstgeborene nämlich konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso außergewöhnlicher ist der gemeinsame Auftritt, bei dem die beiden ihre enge Mutter-Tochter-Beziehung nun erstmals vor den Kameras zeigen. Sabia genoss den Moment sichtlich und sprach gegenüber Bild über das besondere Erlebnis mit ihrer Tochter. "Es ist schön, diese Zweisamkeit, es ist das erste Mal, dass wir uns zusammen in der Öffentlichkeit zeigen", erzählte sie dem Blatt. Für Katharina ist der Termin zugleich ihr Red-Carpet-Debüt. Statt ihr vertrautes Verhältnis weiterhin nur im Privaten zu leben, gewähren Mutter und Tochter bei der Veranstaltung einen seltenen gemeinsamen Einblick.

Auch im Alltag sind Sabia und Katharina füreinander da. Die beiden wohnen im Hamburger Stadtteil Eppendorf nur einen Katzensprung voneinander entfernt und verbringen regelmäßig Zeit miteinander. Zudem teilen sie eine große Begeisterung fürs Einkaufen. "Wir unternehmen viel zusammen, Shoppen ist unsere Leidenschaft. Wenn wir losgehen, wird es teuer. Wir telefonieren jeden Tag drei- bis viermal und versuchen, uns mindestens jeden dritten Tag zu sehen", erzählt Sabia gegenüber Bild. Doch ihre Beziehung besteht nicht nur aus gemeinsamen Shoppingtouren und Kaffeetreffen. Katharina sieht in ihrer Mutter vor allem eine wichtige Vertraute. "Mama ist auch immer ein toller Ratgeber. Manchmal ist es hart, aber immer liebevoll. Wir trinken gerne Kaffee zusammen, stecken die Köpfe zusammen." Doch nicht nur die Tochter profitiert von dem engen Draht. Laut Sabia funktioniert die Unterstützung in beide Richtungen: "Wenn ich mal wütend bin, holt mich Katharina wieder runter. Wenn ich mal einen Rat brauche, ist sie auch für mich da. In jeder Lebenssituation."

Sabia war gerade einmal 18 Jahre alt, als sie Katharina zur Welt brachte. Der Vater ist der Hamburger Gastronom Milan Bakrac, von dem sie sich wenig später trennte. Aus ihrer späteren Ehe mit dem ehemaligen Fußballprofi Khalid Boulahrouz (44) hat Sabia außerdem noch zwei weitere Kinder. Im Jahr 2015 machten Medienberichte über angebliche Spannungen zwischen Mutter und Tochter die Runde. Katharina stellte sich daraufhin schützend vor Sabia. Laut Bild schweißte diese Erfahrung Mutter und Tochter sogar noch enger zusammen. Im Jahr 2020 folgte dann ein neues Kapitel für die Familie: Katharina wurde selbst Mutter und machte Sabia damit zur Großmutter. Über diesen neuen Abschnitt zeigte sich das Model damals überglücklich. "Ein tolles Gefühl, mit 42 Oma zu sein!", sagte sie gegenüber Bild.

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Imago Sabia Boulahrouz bei der 16. Christmas Shopping Night 2026 im Alsterhaus in Hamburg

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Imago Sabia Boulahrouz und ihre Tochter Katharina bei der 16. Christmas Shopping Night im Alsterhaus in Hamburg

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