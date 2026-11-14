Nicola Peltz-Beckham wehrt sich gegen Bodyshaming-Kommentare

Nicola Peltz-Beckham (31) wird nach neuen Selfies mit abwertenden Kommentaren über ihren Körper konfrontiert. Die Schauspielerin teilte am Mittwoch mehrere Spiegelaufnahmen auf Instagram, die nach einer Gesichtsbehandlung entstanden waren. Darauf posiert sie in lilafarbener medizinischer Kleidung. Auf einem der Bilder zieht sie ihr Oberteil ein Stück nach oben und zeigt ihren nackten, schlanken Bauch. "Hyperbaric-Chic nach der Gesichtsbehandlung", kommentierte sie die Schnappschüsse. Neben Komplimenten bekam sie für den ungewöhnlichen Look aber auch eine Menge Kritik. Einige User nahmen ihre Figur ins Visier. Andere wollten wissen, was ein freier Bauch eigentlich mit einer Behandlung im Gesicht zu tun hat. Ein Nutzer fand die Aufnahme schlicht "seltsam". Als sich schließlich ein Fan schützend vor Nicola stellte, meldete sich die Ehefrau von Brooklyn Peltz-Beckham (27) selbst zu Wort. Dabei machte sie deutlich, wie sehr sie die Häme trifft.

Der Fan rief in seinem Kommentar die anderen dazu auf, weder Nicola noch sonst jemanden wegen seines Körpers zu verurteilen. Außerdem fragte die Followerin, ob die Kritiker denn selbst perfekt seien. Die Unterstützung blieb nicht unbemerkt: Nicola antwortete direkt unter dem Beitrag. "Danke. Manche Menschen sind wirklich so gemein", schrieb sie und fügte ein Emoji mit gebrochenem Herzen hinzu. Doch dabei blieb es nicht. Die Followerin legte danach noch einmal nach. Sie erzählte von eigenen Problemen mit ihrem Gewicht und ihrer Gesundheit und sprach sich deutlich dagegen aus, Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Auch darauf antwortete Nicola persönlich: "Deine Kommentare sind so lieb, vielen Dank. Ich habe sie gelesen und es bedeutet mir sehr viel. Du bist so schön, du bist perfekt." So wurde aus dem Shitstorm in den Kommentaren zumindest für einen Moment eine kleine Liebeserklärung zwischen Star und Fan.

Dass ihr solche Kommentare nahegehen, hatte Nicola bereits Anfang des Jahres offen zugegeben. Im Gespräch mit Elle España verriet sie: "Ich bin sehr sensibel und muss daran arbeiten, nicht alles zu lesen: Onlinenachrichten, Kommentare in den sozialen Medien." Weiter erklärte sie: "Ich versuche, nicht darauf zu achten, was die Leute sagen, aber es beeinflusst mich. Ich muss lernen, Abstand davon zu gewinnen." Rückendeckung bekommt sie auch von ihrem Mann Brooklyn. Als im August unter einem von Brooklyns Kochvideos abfällig über ihren Körper geschrieben wurde, stellte er klar: "Sprich niemals so über meine Frau. Sie ist wunderschön, und du solltest niemals den Körper einer Frau kommentieren. Das ist beschämend." Die beiden sind seit April 2022 verheiratet und erneuerten im August 2025 ihr Eheversprechen. Im Oktober schwärmte Brooklyn in seiner Instagram-Story: "Ja, ich bin besessen von meiner Frau. Nur her mit den Kommentaren, es ist mir egal, sie ist perfekt."

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Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

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Instagram / nicolapeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, November 2026

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