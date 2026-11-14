Serkan Yavuz kann seine Ex Samira noch immer nicht vergessen

Serkan Yavuz (33) hat seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32) trotz Trennung und Fremdgehskandal noch immer nicht abgehakt. Auf der RTL NFL Munich Gala 2026 sprach der Realitystar jetzt im Interview mit RTL offen darüber, dass die Mutter seiner beiden Töchter ihm weiterhin nicht aus dem Kopf geht. Ein Paar sind die beiden derzeit nicht. Nach turbulenten Monaten haben sie sich aber wieder zusammengerauft und pflegen ihrer Familie zuliebe ein gutes Verhältnis. Eine neue Partnerin gibt es in Serkans Leben momentan nicht, und erzwingen möchte er in dieser Hinsicht auch nichts. "Samira weiß natürlich, dass sie in meinem Kopf ist und auch bleiben wird. Wahrscheinlich noch eine lange Zeit", gesteht Serkan gegenüber dem Sender. Trotz seiner anhaltenden Gefühle scheint er mit dem derzeitigen Verhältnis zu seiner Noch-Ehefrau gut zurechtzukommen. Druck auf Samira oder sich selbst will er nicht ausüben. Stattdessen betont er: "Ich bin einfach nur glücklich, so wie es gerade ist."

Seinen Seitensprung bereut der 33-Jährige bis heute. Die Schuld für das Liebes-Aus sucht er dabei nicht bei anderen, sondern übernimmt die volle Verantwortung. "Ich habe die Scheiße gebaut, da brauchen wir nicht reden", stellte er im Gespräch klar. Besonders schwer wiegt für ihn, dass ihm in seiner Ehe nach eigener Aussage nichts gefehlt hat. "Wenn man weiß, dass man selber schuld ist und zu Hause nicht mal irgendwas gefehlt hat, dann ist das natürlich etwas, das man bereut und zurückdrehen möchte", erklärte der Realitystar. Auf die direkte Nachfrage, ob er sein Fremdgehen bereue, findet Serkan deshalb eine eindeutige Antwort: "Ja, klar bereue ich es." Ein Liebescomeback mit Samira kündigt er dennoch nicht an. Auch eine neue Beziehung scheint für ihn momentan keine Priorität zu haben. Nach den vergangenen, aufwühlenden Monaten sehnt sich der Realitystar vielmehr nach Ruhe: "Ich will einfach nur gerade meinen Frieden haben."

Schon drei Wochen zuvor hatte Serkan Gerüchte um ein Liebescomeback mit Samira deutlich zurückgewiesen. Die Bild hatte berichtet, dass die beiden ihrer Liebe eine zweite Chance geben wollten. In seinem Podcast "unREAL" stellte Serkan jedoch klar, dass sie kein Paar waren. Der gemeinsame Auftritt mit Samira hatte ihm schon im Vorfeld Sorgen bereitet. Er hatte befürchtet, dass ihr gutes Verhältnis falsch interpretiert werden könnte. Den Umgang mit entsprechenden Presseanfragen kritisierte er deutlich: "Also eigentlich drängen die dich dazu, zu etwas Stellung zu beziehen, was du gar nicht möchtest und was wir selber kommunizieren würden, was ja aber noch nicht mal der Fall ist." Seine Gefühle hatte Serkan schon damals nicht versteckt: "Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich Samira liebe", erklärte er. Ob er um seine Noch-Ehefrau kämpfte, wollte er allerdings nicht öffentlich besprechen. Er hatte Sorge, durch solche Aussagen Druck aufzubauen und das harmonische Miteinander zu gefährden.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung

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