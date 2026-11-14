Christina Grass zieht eine klare Lehre aus ihrer Trennung

Christina Grass (38) hat aus einer vergangenen Trennung eine klare Lehre gezogen – und die betrifft vor allem das Thema Immobilien. Gemeinsam mit einem Partner Wohneigentum zu erwerben, kommt für sie künftig nicht mehr infrage. Das macht Christina jetzt in einem Instagram-Reel deutlich. Darin berichtet die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern, welche ernüchternden Erfahrungen sie mit einem gemeinsam erworbenen Haus gemacht hat, nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen war. Besonders zugesetzt hätten ihr die Streitereien um Geld und Besitz. Hinzu kamen die langwierige Suche nach einer Lösung und der Umstand, weiterhin mit dem Ex-Partner kommunizieren zu müssen. Ihre Bilanz fällt deshalb eindeutig aus. "Haus mit dem Partner kaufen? Einmal und nie wieder", lautet Christinas Botschaft in ihrem Beitrag.

Als größtes Problem beschreibt Christina die Einigung darüber, was nach der Trennung mit dem Haus geschehen soll. Die fortlaufenden finanziellen Diskussionen hätten die Beteiligten an ihre Grenzen gebracht. Zudem habe es sehr lange gedauert, überhaupt eine gemeinsame Lösung zu finden. In ihrem Reel erklärt sie: "Du kommst von der Person nicht los. Du musst ständig weiter in Kontakt stehen – wer bleibt im Haus, wer geht raus, vermietet man, verkauft man, behält einer es, wer zahlt wem was." Untermalt wird ihre Botschaft im stummen Clip von Aufnahmen, die sie bei harter Arbeit rund um ein Haus zeigen. Christina säubert eine Terrasse mit dem Hochdruckreiniger, reißt alte Wandbeläge ab und werkelt in unfertigen Räumen. Weitere Bilder zeigen einen aufgewühlten Garten mit tiefen Reifenspuren und Erdhaufen. Die Szenen unterstreichen, wie viel Arbeit neben den finanziellen und persönlichen Auseinandersetzungen an dem Objekt offenbar anfiel.

Schon seit einiger Zeit lässt Christina ihre Community an schwierigen Phasen ihres Lebens teilhaben. Vor fünf Monaten hatte sie offen darüber gesprochen, dass sie trotz äußerlich stabil wirkender Umstände innerlich mit Chaos kämpfe. Damals beschrieb sie auch das Gefühl, sich selbst verloren zu haben. Das aktuelle Reel gehört zu einer ganzen Reihe von Videos, in denen Christina über Fehler aus ihrem Leben spricht, die sie kein zweites Mal machen möchte, und über die Lehren, die sie daraus gezogen hat. Die Fortsetzung hat Christina bereits angekündigt: Schon am Freitag soll der dritte Teil der Serie online gehen. Darin will sie erklären, weshalb sie künftig nie wieder nur aus Gewohnheit in einer Beziehung bleiben würde. Damit widmet sie sich nach den Schwierigkeiten rund um Haus, Geld und Besitz einem weiteren Punkt, der ihre Sicht auf frühere Partnerschaften geprägt hat.

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Imago Christina Grass beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 01.05.2026

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Imago Christina Grass bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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