So sehr hat Cathy Hummels unter ihrem Knochenbruch gelitten

Cathy Hummels (38) kann endlich aufatmen. Drei Monate nach ihrem schweren Inlineskate-Unfall gibt die Moderatorin gesundheitlich Entwarnung. Wie sie jetzt in einem Instagram-Reel aus München erzählte, ist ihr Schienbeinkopfbruch laut einem aktuellen MRT vollständig verheilt. Eine Operation war dafür nicht nötig. Bei dem Sturz hatte sich Cathy nicht nur den Schienbeinkopf gebrochen, auch der Knochen in ihrem Knie war angebrochen. Sie selbst spricht deshalb von "1,5 Knochenbrüchen". Weil sie sich plötzlich nicht mehr wie gewohnt bewegen konnte, litt auch ihre Stimmung erheblich. "Es hat mich krass mitgenommen. Ich war auch super traurig", gesteht der Social-Media-Star in dem Clip. Umso größer ist nun die Freude über die Bilder der aktuellen MRT-Untersuchung: Darauf sei zu erkennen, dass der Bruch nach nur drei Monaten komplett ausgeheilt ist. "Ich bin wieder ganz gesund und kann jetzt umso mehr Gas geben", freut sich Cathy über ihre Genesung.

In dem Video verriet die 38-Jährige auch, was ihr während der Heilung geholfen hat. Bei ihrem Orthopäden ließ sie regelmäßig eine Knochenfrequenztherapie machen. Die Behandlung sei zwar manchmal unangenehm gewesen, sie habe sich davon aber unterstützt gefühlt. Außerdem stellte sie ihr Sportprogramm um und setzte auf ein medizinisch angepasstes Krafttraining. Dabei konzentrierte sie sich vor allem auf Po, Rumpf und Arme, um trotz der Verletzung mehr Stabilität aufzubauen. Ihr Knie schonte sie dagegen konsequent. Sechs Wochen lang war sie auf Krücken unterwegs, auf riskante Aktivitäten verzichtete sie. Zusätzlich nahm sie regelmäßig osteopathische Behandlungen wahr. Ihre Genesung ergänzte die Moderatorin mit einer proteinreichen Ernährung sowie Nahrungsergänzungsmitteln. Dazu gehörten Vitamin D, Calcium und insbesondere Kreatin. Cathy stellt in ihrem Reel allerdings klar, dass sie lediglich ihre persönlichen Erfahrungen schildert. Ihre Maßnahmen seien ausdrücklich nicht als medizinische Empfehlung zu verstehen.

Am meisten zu schaffen machte Cathy die erzwungene Pause, denn Bewegung ist für ihr Wohlbefinden sehr wichtig. "Mein Kopf braucht Bewegung", erklärte sie in ihrem Reel. Hinzu kam die Sorge, dass die Heilung lange dauern könnte. Nach ihren Angaben kann es bis zu sechs Monate dauern, bis ein Schienbeinkopfbruch verheilt ist. Bei ihr zeigte das MRT schon nach der Hälfte der Zeit ein gutes Ergebnis. Auch die sechs Wochen an Krücken seien hart für sie gewesen, weil sie nur schwer mit Einschränkungen umgehen könne. Trotzdem sei es für sie selbstverständlich gewesen, ihre Gesundheit zu schützen und kein unnötiges Risiko einzugehen. Drei Tage vor der Veröffentlichung ihres Videos erhielt sie schließlich den erlösenden Befund. Wie groß ihre Erleichterung in diesem Moment war, verdeutlicht die Moderatorin mit einem humorvollen Vergleich: "Ich hatte noch nie einen Sechser im Lotto, aber es hat sich ehrlich gesagt so angefühlt."

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Cathy Hummels bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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