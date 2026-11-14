Nach Ende ihrer Vormundschaft lebt Britney Spears ruhiger

Fünf Jahre ist es heute her, dass für Britney Spears (44) ein einschneidendes Kapitel zu Ende ging: Am 12. November 2021 wurde die Vormundschaft beendet, die seit 2008 über ihr Leben bestimmt hatte. Seither scheint sie sich fast vollständig aus dem Rampenlicht verabschiedet zu haben. "Sie führt ein viel ruhigeres Leben", sagt ein anonymer Insider gegenüber dem US Magazine. Ihre kreative Energie steckt die Popsängerin heute in Tanzeinlagen, die sie in Eigenregie bei sich zu Hause filmt und auf Instagram teilt. Wichtiger als jede Bühne ist ihr offenbar die Familie, vor allem das Verhältnis zu ihren Söhnen Sean Preston Federline (21) und Jayden James Federline (20). Ein Comeback vor Livepublikum wirkt dagegen zunehmend unwahrscheinlich.

Der Tag beginnt für Britney oft vor der Kamera, und das tut ihr laut dem Insider gut: "Sie wacht auf, stellt ihr Stativ auf und beginnt, Videos von sich aufzunehmen, um sie zu posten. Es ist wie eine Therapie für sie." Konzerte gab es seit dem Ende der Vormundschaft nicht mehr. Im Umfeld der "Toxic"-Interpretin hat man lange auf neue Songs und Shows gehofft, bei denen sie die Regeln selbst festlegt, doch diese Erwartung schwindet. Verstummt ist ihre Stimme trotzdem nicht: Daheim und im Auto singt sie weiter, mitunter begleitet sie Jayden am Klavier. "Es liegt ihr einfach im Blut", so die Quelle. Seit dem Verkauf ihres Musikkatalogs 2025 geht es ihr vor allem darum, das bereits Geschaffene wertzuschätzen.

Sean Preston und Jayden sind die Söhne von Britney und Kevin Federline (48). 2023 zogen sie mit ihrem Vater nach Hawaii, zeitweise herrschte Schweigen zwischen ihnen und der Mutter. Nach Britneys Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im März 2026 sollen beide nach Los Angeles zurückgekehrt und bei ihr eingezogen sein. "Ihre Beziehung ist so gut wie seit Jahren nicht mehr. Britney hat das Gefühl, die verlorene Zeit mit Preston und Jayden nachzuholen, und sie ist dankbar für diese Gelegenheit", berichtet der Insider. Zu ihrem Vater Jamie Spears (74) besteht kein Kontakt, mit Mutter Lynne Spears (71) wird gelegentlich gesprochen, doch es gibt Vertrauensprobleme. Schwester Jamie Lynn Spears (35) meldet sich meist nur per Textnachricht. Nach der Trennung von Sam Asghari (32) ist Britney zudem offen für eine neue Liebe, braucht sie aber nicht zwingend.

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

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