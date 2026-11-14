Georgina Fleur verrät: So verlor sie 15 Kilo nach TV-Show

Realitystar Georgina Fleur (36) hat seit den Dreharbeiten zu Das große Promi-Büßen ordentlich Gewicht verloren. Insgesamt sollen 15 Kilogramm gepurzelt sein – und dabei soll ausgerechnet ein eher unscheinbares Gericht eine wichtige Rolle gespielt haben. In einer neuen Folge von "Trash Table" führt die TV-Bekanntheit ihren Gewichtsverlust nämlich ausgerechnet auf Polenta zurück. "Polenta ist die krasseste Diät ever", stellt sie in dem Format klar. Damit liefert Georgina erstmals einen konkreteren Hinweis darauf, wie ihr Gewichtsverlust zustande gekommen sein könnte. Die körperliche Veränderung folgte auf ihre Teilnahme an der fünften Staffel der Realityshow. Darin stellte sie sich gemeinsam mit neun weiteren Prominenten den Schattenseiten ihrer TV-Vergangenheit. Für den Realitystar hatte das Format also offenbar nicht nur Auswirkungen auf ihr Image, sondern auch auf ihre Figur.

Bei "Das große Promi-Büßen" sollte sich Georgina eigentlich mit umstrittenen Szenen aus ihrer langjährigen Reality-TV-Karriere auseinandersetzen. Die Zeit rund um die Sendung machte sich bei ihr allerdings auch körperlich deutlich bemerkbar. Wie ihre Ernährung im Einzelnen aussah, führt sie im Talk nicht weiter aus. Auch einen konkreten Tagesablauf oder zusätzliche Regeln für ihre Polenta-Diät nennt Georgina nicht. Die genaue Rezeptur ihres Abnehmerfolgs bleibt damit vorerst ihr kleines Geheimnis.

Schon zuvor hatte Georgina im Interview mit spot on news öffentlich gemacht, dass sie seit den Dreharbeiten insgesamt 15 Kilogramm abgenommen habe. Ihr erreichtes Gewicht habe sie anschließend auch halten können. Damals verriet sie jedoch noch nicht, wie es zu dieser deutlichen Veränderung gekommen war. Auch die Frage, ob die belastende Zeit im Camp für die verlorenen Kilos ausschlaggebend gewesen ist, blieb unbeantwortet. Mit ihrer Polenta-Aussage liefert Georgina nun erstmals einen konkreteren Hinweis darauf, was hinter ihrer Verwandlung steckt. Wie es ihr und ihren Mitstreitern in dem Format ergangen ist, können die Zuschauer seit dem 26. Oktober selbst verfolgen. Seitdem flimmern die neuen Folgen von "Das große Promi-Büßen" über die Bildschirme, in denen Georgina und die neun weiteren Kandidaten der fünften Staffel mit ihrem vergangenen Verhalten konfrontiert werden.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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Joyn Cosimo Citiolo, Georgina Fleur und Sahel in "Das große Promi-Büßen"

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