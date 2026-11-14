Ben Stiller wird bei seinen erwachsenen Kids immer wachsamer

Je älter seine Kinder werden, desto mehr Gedanken macht sich Ben Stiller (60) um ihren Alltag. Am Rande der Weltpremiere von "Focker In-Law" ("Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich") gewährte der Hollywoodstar E! News einen Einblick in sein Familienleben und verriet, wie sehr sich sein Empfinden als Vater verändert hat. Während Tochter Ella und Sohn Quinlin mittlerweile auf eigenen Beinen stehen, fällt es dem Schauspieler offenbar zunehmend schwer, mögliche Stolpersteine auf ihrem Weg einfach hinzunehmen. Ausgerechnet die neu gewonnene Unabhängigkeit seines Nachwuchses stellt Ben vor eine emotionale Herausforderung: Am liebsten würde er den beiden so manche unangenehme Erfahrung ersparen. Dass er sich dabei nicht überall einmischen sollte, ist ihm jedoch durchaus bewusst. "Man versucht aber auch, sich zurückzuhalten", betonte der Komiker im Interview.

Wie vertraut ihm dieses Gefühlschaos inzwischen ist, zeigt auch ein Blick auf Bens berühmteste Kinofamilie. "Ich war immer eher ein Greg-Typ, in dem Sinne, dass ich nicht viele Regeln und solche Sachen hatte. Aber wenn man sie dann in die Welt hinauslässt, sie ihr Leben leben, man sich um sie sorgt, Dinge auf sie zukommen sieht und sie beschützen möchte ...", erklärte der Filmstar. In der Komödie, die am 26. November in den Kinos startet, steht Greg Focker plötzlich auf der anderen Seite: Sein Sohn Henry (Skyler Gisondo) stellt ihm seine Partnerin Olivia (Ariana Grande, 33) vor. Einst war es Greg selbst, der in "Meine Braut, ihr Vater und ich" um die Anerkennung von Jack Byrnes kämpfte. Mittlerweile hat Ben sogar Verständnis für dessen Kontrollbedürfnis – schließlich liege beiden Männern das Wohlergehen ihrer Liebsten am Herzen.

Dass der Familienvater nicht immer alles richtig gemacht hat, musste er sich bereits in der Vergangenheit eingestehen. Für seine Dokumentation "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" auf Apple TV konfrontierte sich Ben mit einem besonders persönlichen Kapitel seines Lebens. Vor laufender Kamera kamen Ella und Quinlin zu Wort und zeichneten ein Bild ihrer Kindheit, das sich von den Erinnerungen ihres Papas unterschied. Die beruflichen Verpflichtungen des Schauspielers hatten offenbar einen größeren Einfluss auf das Familiengefüge, als ihm selbst lange bewusst gewesen war. Seine Kinder mussten häufig auf seine Gesellschaft verzichten und hatten das Gefühl, hinter seiner Karriere zurückzustehen.

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Getty Images Ben Stiller und seine Tochter Ella Stiller

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ZUMA / Zuma Press Ben Stiller und Christine Taylor mit ihrem Sohn Quinlin Dempsey Stiller, Juni 2025

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