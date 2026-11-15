"Alles neu": Christian Düren teilt erste Fotos mit Tochter

Christian Düren (36) lässt seine Fans erstmals an seinem Papaglück teilhaben! Auf Instagram hat der Moderator jetzt gleich mehrere Fotos veröffentlicht, die ihn gemeinsam mit seiner kleinen Tochter zeigen. Das Mädchen kam am 27. Oktober zur Welt. Damit ist Christian zum ersten Mal Vater geworden. Besonders ein Schnappschuss aus dem Krankenhaus geht zu Herzen: Darauf hält der frischgebackene Papa sein Baby ganz vorsichtig im Arm und gibt ihm einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Die Kleine ist dabei in ein helles Tuch gewickelt und bekommt von dem ganzen Trubel um ihre Person offenbar noch nicht viel mit. Wie sehr sich sein Leben in den vergangenen Wochen verändert hat, fasst Christian in seiner Bildunterschrift zusammen. Kurz und knapp, aber mit ganz viel Gefühl schreibt er: "Alles neu. Alles besser." Mehr Worte braucht es offenbar nicht, um das neue Glück zu beschreiben.

Neben dem emotionalen Foto aus der Klinik hält die Bilderreihe noch weitere persönliche Momente aus dem Babyalltag bereit. So trägt Christians Tochter auf einem Bild einen Strampler des 1. FC Köln mit der Aufschrift "Kölsche Neuzugang". Auf einer anderen Aufnahme ist zu sehen, wie der Moderator mit seinem Handy in den Kinderwagen hineinfotografiert. Außerdem teilt er den winzigen Fußabdruck seiner Tochter, der auf einem Notizblock verewigt wurde. Für Christians Partnerin Amira Aly (34) ist das Mädchen bereits das dritte Kind. Kurz nach der Geburt erklärte sie auf Instagram: "Wir sind überglücklich und ich freue mich über mein drittes Wunder und meine erste Tochter. Wir genießen gerade einfach die Zeit." Auch Amiras zwei Söhne durften ihre Schwester schon kennenlernen und waren ihrer Mutter zufolge mächtig stolz. Das Mädchen wächst gemeinsam mit seinen beiden älteren Brüdern in einer Patchworkfamilie auf.

Schon vor der Geburt hatte Christian klare Vorstellungen von seiner ersten Zeit als Papa gehabt. Im RTL-Interview hatte er verraten, dass er für gut drei bis dreieinhalb Monate jeden Abend in Köln ins Bett gehen und morgens dort aufwachen wollte. Der Moderator stand beruflich regelmäßig in München vor der Kamera. Auch beim Thema Zusammenwohnen hatte Amira schon vor der Geburt für Klarheit gesorgt. "Wir wohnen seit Anfang an eigentlich zusammen", hatte sie in ihrem Podcast "Amira +1" erklärt. Christian hatte seine eigene Wohnung sogar verkauft. Einer Herausforderung hatte er allerdings mit besonderem Respekt entgegengeblickt: dem Windelwechseln. Das war ihm bereits bei der kleinen Tochter seiner Schwester schwergefallen. Gegenüber dem Sender hatte er deshalb gescherzt: "Wahrscheinlich habe ich so Augenringe, noch keine Windel gewechselt und es nicht hinbekommen, aber trotzdem freue ich mich drauf."

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Instagram / christiandueren Christian Düren mit seiner neugeborenen Tochter

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Instagram / christiandueren Die Tochter von Amira Aly und Christian Düren, November 2026

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