Amira Aly feiert neue Lebensphase mit süßen Bildern im Netz

Amira Aly (34) lässt ihre Fans ganz nah an ihr neues Familienglück heran. Die Moderatorin hat jetzt auf Instagram eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die besonders persönliche Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Dreifachmama geben. Ein Foto zeigt Amira im Krankenhausbett, während sie ihr Baby eng an ihre Brust drückt. Dabei hat sie die Augen geschlossen und genießt den ersten innigen Moment mit ihrem Nachwuchs. Von dem kleinen Mädchen ist dabei kaum etwas zu sehen, denn es liegt größtenteils unter einer hellgrünen Decke verborgen. Ein Zugang an Amiras Hand und die Umgebung in der Klinik zeigen, dass die Aufnahmen direkt rund um die Geburt entstanden sind. Für ihren Beitrag wählte die Moderatorin nur wenige Worte. "Das Leben in letzter Zeit", schrieb sie zu den emotionalen Einblicken. Damit zeigt Amira ihren Fans erstmals bildlich, wie innig und ruhig die ersten gemeinsamen Augenblicke mit ihrer Tochter waren.

Doch damit nicht genug: Die weiteren Bilder des Posts widmen sich den kleinen Dingen dieser besonderen Zeit. Auf einer Aufnahme ragen lediglich die nackten Füßchen des Babys zwischen einem cremefarbenen Polster und einer hellgrauen Decke hervor. Ein weiteres Bild zeigt Amira in einem gemusterten Krankenhaushemd. Ihre Haare hat sie zurückgebunden, während sie auf einem Kissen mit bunten Tiermotiven liegt und mit einem leichten Lächeln zur Seite schaut. Nach der Rückkehr aus der Klinik wartete zu Hause offenbar bereits ein liebevoll vorbereiteter Empfang auf Mutter und Kind. Neben dem Esstisch steht ein weißes Babybett auf Rollen, das mit roségoldenen Buchstabenballons dekoriert wurde. Ein großer Teddy mit goldener Schleife, pastellfarbene Ballons, Karten und Kerzen runden die Dekoration ab. Ein Willkommensgruß, der dem jüngsten Familienmitglied gleich zeigt, wer hier ab sofort die Hauptrolle spielt.

Für Amira und ihren Partner Christian Düren (36) ist die Tochter das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer früheren Ehe hat die Moderatorin bereits zwei Söhne. Mit der Geburt des Mädchens ist Amira nun Dreifachmama. Schon kurz nach der Entbindung hatte Amira ihre Community auf dem Laufenden gehalten. Trotz kleinerer Beschwerden gehe es ihr gut. Auch um ihre Tochter müsse sich niemand sorgen: Die Kleine sei gesund und habe sich in ihrer ersten Lebenswoche als ruhiges Baby gezeigt, das viel schlafe. Bilder aus dieser unmittelbaren Zeit hatte die Social-Media-Bekanntheit bislang jedoch nicht mit ihren Fans geteilt. Das holt sie mit ihrem neuen Instagram-Beitrag nach. Die Fotoreihe dokumentiert sowohl den innigen Hautkontakt im Krankenhaus als auch winzige Details wie die Füße des Neugeborenen. Gleichzeitig zeigt sie, wie liebevoll der Empfang für ihr Baby in den eigenen vier Wänden vorbereitet wurde.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Internet-Bekanntheit

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Instagram / amiraaly Füße von Amira Alys Tochter

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