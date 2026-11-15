Sarafina Wollny teilt rührende Worte an ihre kleinen Kämpfer

Sarafina Wollny (31) gewährt ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in die schwierige erste Zeit ihres Lebens als Mutter. Ihre Zwillinge kamen viel zu früh zur Welt und verbrachten ihre ersten Lebenswochen auf der Frühchenstation. Heute sind die beiden Jungen fünf Jahre alt, doch diese Phase hat Sarafina nicht vergessen. Anlass für den Rückblick ist der Weltfrühchentag, auf den die Influencerin in ihrem Instagram-Beitrag hinweist. Dafür hat sie tief im Fotoarchiv gestöbert und alte Aufnahmen aus dem Krankenhaus hervorgeholt. Ihr Instagram-Reel zeigt die winzigen Brüder inmitten medizinischer Geräte, an ihren kleinen Körpern sind Kabel und Schläuche zu erkennen. Sarafina hält die Neugeborenen im Arm oder lässt sie zusammen auf ihrer Brust liegen. Für ihre Söhne findet sie dazu liebevolle Worte: "Ihr seid und bleibt unsere kleinen Kämpfer. Löwen durch und durch."

Die Klinikbilder halten ganz unterschiedliche Momente mit den Babys fest. Mal hält sie einen der Jungen behutsam im Arm, mal ruhen beide an ihrer Brust oder schlafen dicht nebeneinander. Auch Peter Wollny (33) ist in dem Video zu sehen, wie er eines der Frühchen hält. Deutlich wird auf den Bildern, wie viel Unterstützung die Zwillinge damals brauchten. Dünne Schläuche sind an den Wangen der Zwillinge befestigt. Zudem lassen sich Kabel, ein Sensor und weitere medizinische Geräte erkennen. In ihrem Instagram-Beitrag erinnert sich Sarafina an die enorme Belastung: "Es war alles andere als leicht, euch so klein und zerbrechlich zu sehen, mit all den Kabeln, Schläuchen und Geräten, die euch in dieser schweren Zeit begleitet haben." Schon von Anfang an hätten die Brüder Seite an Seite kämpfen und viel Stärke zeigen müssen. Fünf Jahre später blickt die Mutter dankbar auf eine gemeinsame Zeit voller Liebe, Lachen und kostbarer Momente zurück.

Sarafina macht in ihrem Beitrag deutlich, wie stolz die ganze Familie auf den Mut, die Stärke und die Entwicklung der Zwillinge ist. Die alten Bilder stellt sie damit den vielen schönen Erlebnissen gegenüber, die ihre Söhne inzwischen sammeln konnten. Zum Schluss wendet sie sich mit einer persönlichen Liebeserklärung direkt an die Zwillinge: "Ich liebe euch mehr, als Worte jemals ausdrücken könnten, meine Prinzen." Doch die Mutter denkt auf Instagram nicht nur an die eigenen Kinder. Auch anderen Frühchen und ihren Familien möchte Sarafina Mut machen. "Seid stolz auf euch! Ihr habt schon von eurem allerersten Atemzug an gezeigt, wie viel Kraft in euch steckt", schreibt sie. Anschließend fordert sie die kleinen Kämpfer dazu auf, sich an diesem besonderen Tag feiern zu lassen. Für Sarafina steht fest: "Denn ihr seid wahre Wunder und habt es mehr als verdient!" Damit macht Sarafina deutlich, dass der Weltfrühchentag für sie weit mehr ist als nur ein Datum im Kalender.

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RTLZWEI Sarafina Wollny, "Die Wollnys"-Star

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Kindern

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