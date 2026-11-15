Anna-Maria Ferchichi spricht über Müdigkeit bei Sohn Djibi

Djibis starke Müdigkeit macht ihm inzwischen selbst Sorgen. Das berichtet seine Mutter Anna-Maria Ferchichi (45) jetzt in ihrer Instagram-Story. Ihr Sohn habe ihre Nähe gesucht, sich zu ihr gelegt und gefragt, ob mit ihm etwas nicht stimme. Die achtfache Mutter versuchte daraufhin, ihn zu beruhigen. Sie erklärte Djibi, sein Körper müsse sich zunächst wieder an die dunkle Jahreszeit, die fehlende Sonne und die längeren Phasen ohne Tageslicht gewöhnen. Dazu kommt ihrer Erklärung nach die Pubertät. Die Hormone in dieser Phase könnten seine Erschöpfung zusätzlich verstärken. Dass die dunkle Jahreszeit ihrer Familie so sehr zu schaffen macht, hat die achtfache Mutter nach eigener Aussage selbst überrascht. Sie gab offen zu, davon völlig überrascht worden zu sein.

Auch Anna-Maria fühlt sich aktuell ungewöhnlich müde. Ihre Erschöpfung verunsicherte sie sogar so sehr, dass sie bei einem Arzt überprüfen ließ, ob möglicherweise ein Mangel dahintersteckt. Auch bei ihren Drillingen bemerkt die Mutter momentan ein deutlich größeres Schlafbedürfnis: Die drei Kinder halten derzeit wieder Mittagsschlaf. Neben Djibis Sorgen musste die Ehefrau von Bushido an diesem Abend noch eine weitere Aufgabe meistern. Ihre drei jüngsten Kinder waren nämlich ziemlich aufgedreht und wollten nicht so recht zur Ruhe kommen.

Der Grund für die Aufregung: Die Drillinge hatten am Mittwoch, dem 11. November, Geburtstag. "Es war gar nicht so einfach, drei überdrehte Mäuse hinzulegen. Sie sind aufgeregt wegen ihres Geburtstags morgen", schrieb sie dazu in ihrer Instagram-Story. Den familiären Moment hielt Anna-Maria in einer Nahaufnahme fest. Auf dem Bild ist ein Bett mit heller Bettwäsche und einer flauschigen grau-grünen Decke zu sehen. Darauf hält eine größere Hand die Hand eines Kindes. Gesichter zeigt sie auf dem Schnappschuss nicht. So endete der Abend für die Familie zwischen Müdigkeit und viel Aufregung vor dem besonderen Tag der Drillinge.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Kinder

Anzeige Anzeige