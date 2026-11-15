Russell Brand und Laura äußern sich nach seiner Verurteilung

Russell Brand (51) und seine Ehefrau Laura haben sich erstmals gemeinsam zu der belastenden Situation nach dem Strafprozess geäußert. Die beiden sprechen in einer vorab aufgezeichneten Folge ihrer Show "Sunday Service" auf YouTube, die nun veröffentlicht wurde, offen über die kommende Zeit. Der Schauspieler und Comedian war wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden und muss ins Gefängnis. Zudem stehen weitere Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen ihn im Raum. Laura richtet ihren Blick vor allem auf die schmerzhafte Trennung von ihrem Mann. "Wir vertrauen Gott, und wir vertrauen seinem Plan und allem, was er gerade tut, auch wenn es schmerzhaft ist", erklärt sie in der Sendung. Der Gedanke an den künftigen Alltag ohne Russell fällt ihr offenbar schwer. "Es wird etwas dauern, sich daran zu gewöhnen, meinen Menschen, meinen Gefährten, nicht bei mir zu haben", fügt Laura hinzu.

Russell selbst nutzte seinen Auftritt in der Show, um ausführlich über die Moralvorstellungen der Gesellschaft zu sprechen. Dabei übte er deutliche Kritik an der Kultur, die aus seiner Sicht das Denken und Handeln der Menschen prägt und kontrolliert. "Das ist eine Kultur mit einer flexiblen und formbaren Moral, weil sie diese als Netz zur Kontrolle einsetzen muss und nicht als heilenden Balsam, mit dem man heilen kann", sagte der Comedian. Anschließend stellt Russell infrage, woher Menschen ihre Vorstellungen davon beziehen, wie sie handeln und welche Rolle sie einnehmen sollten. "Wenn man also zu einem Menschen wird, der nicht mehr so denkt: 'Was soll ich tun? Was soll ich sein?' Woher bekommt man überhaupt diese Vorstellungen? Aus der Kultur", führt der Comedian in der vorab aufgenommenen Folge weiter aus.

Bereits zwei Tage zuvor hatte Radar Online über besorgniserregende Umstände in Russells Haft berichtet. Dem Portal zufolge soll der Comedian im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth unter Suizidbeobachtung stehen. Ein nicht namentlich genannter Informant hatte erklärt, dass die Verantwortlichen ihn als Gefahr für sich selbst eingestuft hätten. Deshalb soll er rund um die Uhr überwacht werden. Zudem hatte das Portal über angebliche Todesdrohungen gegen Russell berichtet. Offiziell bestätigt worden waren diese Angaben nicht. Auch über seine ersten Stunden hinter Gittern waren zuvor Details bekannt geworden. Laut Page Six soll Russell die ersten 24 Stunden überwiegend allein in seiner Zelle verbracht haben. In der Gefängnisbibliothek soll er sich eine Bibel und mehrere Gebetbücher ausgeliehen haben. Lesen, Meditation und Gebete prägen demnach seinen Alltag. Ein Informant hatte ihn als verängstigt beschrieben. Dennoch soll er versucht haben, nach außen ruhig und würdevoll aufzutreten. Sein Anwalt hatte sich auf Anfrage des Portals nicht dazu äußern wollen.

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Frau Laura und seinem Schwiegervater Bernard Gallacher zum Southwark Crown Court in London

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