"Hatte Mitleid": Rihanna dementiert Streit mit EJ Johnson

Zwischen Rihanna (38) und EJ Johnson herrscht offenbar kein böses Blut. Nachdem ihr knapper Onlinekommentar zuletzt als Seitenhieb gegen EJ verstanden worden war, räumt die Sängerin nun mit den aufgekommenen Streitgerüchten auf. In einem von TMZ verbreiteten Video, das am Samstagabend vor einem Club in Los Angeles aufgenommen wurde, wird Rihanna direkt auf die vermeintlichen Spannungen angesprochen. Ihre Antwort fällt eindeutig aus: "Es gibt keinen Streit." Laut Rihanna war ihre Reaktion auf seine unangenehme Situation aber nicht als weiterer Seitenhieb gedacht. Vor der Kamera erklärt sie ganz offen, was sie damals tatsächlich empfunden hatte. "Ich hatte einfach Mitleid mit ihm", erklärt die Musikerin in dem Clip. Damit widerspricht Rihanna der Deutung, sie habe EJ öffentlich verspotten oder seine missliche Lage genüsslich kommentieren wollen.

Rihanna belässt es bei ihrer Klarstellung nicht bei einem bloßen Dementi. Die Sängerin macht in dem Clip außerdem deutlich, dass die ganze Sache für sie abgehakt ist. So könne sie sich EJ sogar als Model auf dem Laufsteg einer ihrer Fenty-Shows vorstellen. Mit dieser versöhnlichen Aussage nimmt die Unternehmerin ihrem früheren Onlinekommentar noch einmal deutlich die Schärfe. Viele Beobachter waren davon ausgegangen, dass ihr knapper Onlinekommentar einen persönlichen Konflikt zwischen den beiden offengelegt habe. Rihannas aktuelle Äußerungen zeichnen nun ein anderes Bild: Sie bestreitet nicht nur einen Streit, sondern bringt EJ auch für eines ihrer eigenen Modeprojekte ins Spiel. Dass sie ihn als möglichen Teil einer Fenty-Show nennt, unterstreicht ihre Botschaft vor dem Club. Von anhaltendem Ärger oder einer offenen Auseinandersetzung will die Sängerin nichts wissen. EJ selbst hat sich zu ihren neuen Aussagen bislang nicht öffentlich geäußert.

Ihren Anfang hatten die Streitgerüchte im vergangenen Monat rund um die Pariser Fashion Week genommen. EJ hatte sich damals darüber beschwert, dass Rihanna verspätet zur Dior-Show erschienen sei. Seiner Darstellung zufolge habe sich der Beginn deshalb um eine ganze Stunde verzögert. In einem Video, das sich anschließend verbreitete, sagte er über die lange Wartezeit: "Wir hatten keine Lust, auf sie zu warten." Wenig später tauchte ein weiterer Clip auf, der für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte. Darin war zu sehen, wie EJ der Zutritt zu Rihannas Hotel verwehrt wurde. Die Sängerin kommentierte das Video lediglich mit einem Wort: "Verdammt." Diese Wortwahl wurde als spöttische Antwort auf EJs missliche Lage aufgefasst. Sie heizte die Vermutung an, zwischen den beiden herrsche nach EJs Kritik tatsächlich dicke Luft. Mit ihrer Klarstellung vor dem Club Celine macht die Musikerin nun jedoch deutlich, dass sie die damaligen Spannungen nicht als anhaltenden Streit betrachtet.

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Imago Rihanna begrüßt die Gäste bei der Dior-Schau für Frühjahr/Sommer 2027 während der Paris Fashion Week

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Getty Images EJ Johnson besucht die Dior Cruise Show 2027 im Los Angeles County Museum of Art

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