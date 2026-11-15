Weihnachten ohne Royals: Harry und Meghan bekommen Abfuhr

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) werden Weihnachten 2026 zwar in England verbringen, mit der Royal Family feiern sie aber offenbar nicht. Gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet soll das Paar die Feiertage in den britischen Cotswolds verbringen. Wie die Daily Mail berichtet, hat König Charles III. (78) seinen jüngeren Sohn und dessen Ehefrau nicht zum traditionellen Weihnachtsfest der Königsfamilie in Sandringham eingeladen. Auch bei seiner privaten Geburtstagsfeier standen die beiden demnach nicht auf der Gästeliste. Der Monarch feierte seinen Geburtstag am Samstag, dem 14. November, somit ebenfalls ohne Harry und Meghan. Für die Sussexes steht trotz ihres Aufenthalts in Großbritannien ein Weihnachtsfest im kleinsten Familienkreis bevor. Ganz allein bleiben die vier an den Feiertagen aber nicht: Meghans Mutter Doria Ragland soll für das Fest extra aus den USA anreisen. Zuvor war noch unklar gewesen, wo die Familie Weihnachten zusammenkommen würde, nun sollen die Cotswolds als Ort feststehen.

Harry selbst soll die Abfuhr aber nicht allzu schwer nehmen. Ein Freund des Royals erklärte gegenüber der Daily Mail: "Harry sieht das gelassen, er weiß, dass er nicht eingeladen ist." Ganz auf Weihnachtsgrüße an seine Verwandten verzichten wolle der Herzog von Sussex dennoch nicht. Statt persönlich vorbeizuschauen, wolle er seinem Vater, seinem Bruder Prinz William (44) und den anderen Familienmitgliedern telefonisch oder per Video frohe Weihnachten wünschen. Zugleich freue er sich ausdrücklich auf ein Weihnachtsfest bei kaltem Wetter. Der Buckingham-Palast wollte sich zu den "privaten familiären Vereinbarungen" nicht äußern. Ein Insider beschrieb Harrys Verhältnis zur Königsfamilie gegenüber der Zeitung lediglich als "komplex". Eine weitere Quelle wurde deutlicher: "Es gibt offensichtliche Gründe, warum das nicht passieren wird. Manche Menschen haben starke Gefühle." Auch beim Weihnachtsgottesdienst von Prinzessin Kate (44) am 11. Dezember in der Westminster Abbey sollen Harry und Meghan fehlen. Britischen Medien zufolge bekamen sie keine Einladung zu der Veranstaltung mit rund 1.600 Gästen.

Ein gemeinsames Weihnachtsfest der Sussexes mit Charles und den übrigen Royals galt schon vorher als unwahrscheinlich, denn die Familienverhältnisse sind seit Langem angespannt. Besonders zwischen Harry und William herrscht seit den Vorwürfen in Harrys Memoiren "Spare" offenbar Funkstille. Darin hatte der Herzog auch Anschuldigungen gegen seinen Bruder und dessen Ehefrau Kate erhoben. Seit Harrys Rückkehr nach Großbritannien vor knapp drei Monaten sollen sich Charles und sein Sohn kein einziges Mal persönlich getroffen haben. Statt einer großen Feier in Sandringham planen die Sussexes deshalb Weihnachten mit Prinz Archie (7), Prinzessin Lilibet (5) und Doria im engen Kreis. Nun sollen die Cotswolds als Ort feststehen. Zu dem schwierigen Verhältnis äußerte sich der Palast gegenüber der Daily Mail nur knapp: "Der König liebt alle seine Kinder."

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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Imago König Charles III. schneidet zum 750-jährigen Bestehen des Surrey Street Market in Croydon eine Geburtstagstorte an

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