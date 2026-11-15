Für diesen Traum ließ Malin Akerman Los Angeles hinter sich

Hollywood gegen Landidylle: Für Malin Akerman (48) war diese Entscheidung offenbar längst überfällig. Die Schauspielerin hat ihre Zelte in Los Angeles abgebrochen und sich mit ihrer Familie im US-Bundesstaat Connecticut niedergelassen. Was sie zu diesem Schritt bewogen hat, verriet die Schwedin im Podcast "Call Her Daddy". Bei der Wahl ihres neuen Wohnortes stand für den Filmstar das Wohl ihres 13-jährigen Sohnes an erster Stelle. Statt mitten im Trubel einer Millionenmetropole sollte der Nachwuchs umgeben von Natur groß werden und seine Umgebung selbstständig erkunden können. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Donnelly (40) hat Malin deshalb einen kompletten Tapetenwechsel gewagt. Dass die Familie dafür die kalifornische Glamourwelt hinter sich lassen musste, scheint die Darstellerin keineswegs zu bereuen. Vielmehr genießt sie es, ihrem Sohn eine ganz andere Lebensrealität bieten zu können.

Wie ein gewöhnlicher Nachmittag im neuen Zuhause aussieht, offenbarte Malin anhand einer kleinen Anekdote: "Ich rief gestern meinen Mann an und fragte: 'Was macht ihr gerade?' Er sagte: 'Ich habe unseren Sohn seit fünf Stunden nicht gesehen. Er ist mit den Nachbarskindern unterwegs. Sie haben ihre Angelruten an den Fahrrädern und fahren zu verschiedenen Teichen, um dort zu angeln.'" Für die Schauspielerin könnte es kaum schöner sein: "Es ist ein Traum." Podcastmoderatorin Alexandra Cooper (32) bemerkte daraufhin, dass der Teenager seine Freizeit offensichtlich nicht vor einem Tablet verbringe. "Genau das wollten wir. Wir dachten uns: 'Was? Kehren wir etwa in die 50er zurück? Das ist großartig'", entgegnete Malin. Sollte ihr selbst zwischendurch doch einmal der Großstadtflair fehlen, hat sie mit New York ein passendes Ausflugsziel in Reichweite.

Ein Blick auf Malins Lebenslauf zeigt, dass die Schauspielerin schon früh mit einem Wechsel des Lebensmittelpunktes vertraut wurde. Ihre Kindheit verbrachte sie in Kanada, obwohl sie in Schweden zur Welt kam. Über das Modelbusiness und Werbeaufnahmen fand sie schließlich ihren Weg nach Hollywood. Einen wichtigen Karriereschub bescherte ihr 2007 die Liebeskomödie "Nach 7 Tagen – Ausgeflittert", in der sie neben Ben Stiller (60) spielte. Mit Produktionen wie "27 Dresses", "Watchmen – Die Wächter" und "Rock of Ages" etablierte sie sich weiter im Filmgeschäft. Auch Serienfans kennen die Darstellerin aus "Billions" und dem Netflixformat "The Hunting Wives", das nun eine dritte Staffel bekommt. Privat war Malin zunächst mit dem italienischen Musiker Roberto Zincone verheiratet, mit dem sie ihren Sohn bekam. Im Jahr 2018 gab sie schließlich dem britischen Schauspieler Jack das Jawort.

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Imago Malin Akerman bei den fünften Las Culturistas Culture Awards am 30. Mai 2026 in Los Angeles

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Getty Images Malin Akerman und Jack Donnelly auf der "Rampage"-Premiere, 2018

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