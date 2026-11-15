Candace Cameron Bure & Valeri verraten pikantes Ehegeheimnis

Drei Jahrzehnte Ehe sind in Hollywood eine Seltenheit: Candace Cameron Bure (50) und Valeri Bure (52) haben gerade genau diesen Meilenstein gefeiert. Im Gespräch mit Us Weekly verriet das Paar nun, was es so lange zusammenhält. Valeri, früher Profisportler auf dem Eis, hielt sich bei den Details auffallend bedeckt, spielte aber auf etwas Pikantes an: "Ist das jugendfrei oder nicht? Ich habe ein paar Geheimnisse, und unsere Kinder wollen diese Geheimnisse nicht hören", scherzte er. Angefangen hat alles 1994 bei einem Eishockeyspiel, bei dem Candaces "Full House"-Kollege Dave Coulier (67) die beiden einander vorstellte. Im Juni 1996 gaben sie sich das Jawort.

Candace wählte im Gespräch die jugendfreie Variante: Ihr Mann bringe sie zum Lachen, auch nach drei Jahrzehnten noch. "Er ist lustig. Er bringt mich zum Lachen", sagte sie. Valeri sieht das Fundament woanders: "Ohne unseren Glauben hätten wir, glaube ich, nicht die Ehe, die wir heute haben. Das ist gewissermaßen unser Geheimnis und die Art, wie wir an alles herangehen." Auch Candace spricht oft darüber. 2024 nannte sie gegenüber Fox News Digital Gottes "Bauplan" für die Ehe und gegenseitige Wertschätzung als Schlüssel: Man ehre einander selbst dann, wenn es schwerfalle, denn damit ehre man Gott. Wie nötig das war, zeigte eine harte Phase, in der Sohn Lev Bure den Eltern mit aufgeschlagener Bibel eine 45-minütige Predigt über die Ehe hielt.

Aus dem Ehepaar ist inzwischen ein Großelternpaar geworden. Anfang August kam Bond Leo zur Welt, der Sohn von Lev und seiner Frau Elliott. Er war zehn Wochen zu früh dran und verbrachte fast sechs Wochen auf der Neugeborenenintensivstation, bevor er nach Hause durfte. Am 7. Oktober folgte Winnie Helaine, das erste Kind von Tochter Natasha Perry (28) und Bradley Steven Perry. Candace hat für ihre neue Rolle längst einen Namen gewählt: "CandyGram", Valeri soll "Deda" heißen. Dass sich das Leben stetig wandelt, gefällt Valeri auch mit Blick auf seine Ehe. Candace verändere sich ständig, und er entdecke täglich Neues an ihr. Keiner von beiden sei noch der Mensch von vor 30 Jahren. Genau darin liege für ihn der Reiz ihrer Partnerschaft.

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Getty Images Valeri Bure und Candace Cameron Bure bei der Vorführung von "Unsung Hero" in Santa Monica, April 2024

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Instagram / candacecbure Candace Cameron Bure und Valeri Bure

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