Nach Krebsdrama plante William Shatner seine Beerdigung

William Shatner (95) weiß bereits ganz genau, wie er eines Tages beigesetzt werden möchte. Nachdem der Schauspieler eine Hautkrebserkrankung im vierten Stadium überstanden hat, hat er konkrete Vorkehrungen für seine Beerdigung getroffen. Diese sind jedoch etwas ungewöhnlich. Vor Kurzem sprach er bei der Konferenz End Well Summit im Skirball Cultural Center in Los Angeles zusammen mit seiner Tochter Melanie Shatner Gretsch über seine Pläne. Vater und Tochter gaben dort laut Entertainment Weekly persönliche Einblicke in ihren Umgang mit dem Tod. So soll über Williams Körper einmal ein Baum wachsen. Diesen Wunsch hat der Star Trek-Darsteller sogar schriftlich festgehalten: "In meinem Testament steht, dass über meinem Körper ein Baum stehen wird. Die ganze Familie macht das so." Er ist mit dieser Idee also nicht allein: So könnte sich sein Vorhaben zu einer Familientradition entwickeln.

Dass sich William und Melanie so intensiv mit ihrem Tod beschäftigt haben, hat einen ernsten Hintergrund. Beide erkrankten fast zeitgleich an Krebs im vierten Stadium. "Wir alle begreifen vage, dass wir irgendwann in der Zukunft sterben werden. Diese Wahrnehmung, diese Unmittelbarkeit verändert alles", schilderte der Schauspieler. Und weiter: "Man kann bis zu einem gewissen Grad gelassen sein, die Angst etwas unterdrücken und sie für sich arbeiten lassen. Wir hatten Glück. Für uns hat es funktioniert." Dass Williams Krebserkrankung überhaupt entdeckt wurde, hat er seiner Tochter zu verdanken. Melanie war 2022 ein Knoten an der Wange ihres Vaters aufgefallen, woraufhin sie ihn zu einer Untersuchung überredete. Sein Hausarzt vermutete hinter der Schwellung zunächst lediglich eine gereizte Speicheldrüse. Trotz Massagen wurde der Knoten jedoch immer größer. Erst ein weiterer Mediziner stellte schließlich ein Melanom fest und bestand darauf, es sofort zu entfernen.

Während William noch gegen das Melanom kämpfte, bekam auch Melanie eine niederschmetternde Nachricht: Bei ihr wurde Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Es folgte eine kräftezehrende Behandlung. So musste sie sich einer beidseitigen Mastektomie und 30 Bestrahlungen unterziehen. Hinzu kamen einige Runden Chemotherapie mit HER2-gerichteten Therapien. Beide überstanden jedoch die schwere Zeit – Ende 2024 wurden William und Melanie dann jeweils für krebsfrei erklärt. Ihre parallelen Krebserfahrungen verarbeiteten die beiden später auch gemeinsam in dem Podcast "No Time to Die". Darin sprechen Vater und Tochter darüber, was die Erkrankungen und das Leben danach für sie bedeuten.

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Getty Images William Shatner, Hollywoodstar

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Getty Images Elizabeth Martin und William Shatner im November 2011

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