James Gunn legte Sylvester Stallone am Marvel-Set rein

Sylvester Stallone (79) wurde am Set von "Guardians of the Galaxy Vol. 3" Opfer eines fiesen Scherzes. Der Schauspieler, der bereits im zweiten Teil der Marvel-Reihe dabei war, kehrte für einige Szenen als legendärer Ravager Stakar Ogord zurück. Regisseur James Gunn (59) wollte die Action-Ikone unbedingt dazu bringen, den Satz "Ich muss kacken" zu sagen – doch Sylvester weigerte sich standhaft. Mit einem cleveren Trick gelang es James dennoch, den Sylvester zu dem ungewollten Spruch zu bewegen, wie der Regisseur und Hauptdarsteller Chris Pratt (46) jetzt gegenüber CinemaBlend verrieten.

Die beiden Filmemacher schilderten im Interview genau, wie der Streich ablief. Chris erinnerte sich: "Oh, ich erinnere mich, ja, er sagte: 'Ich werde das nicht sagen…'" James erklärte daraufhin seine Masche: "Ich sagte: 'Okay, ich gehe kacken.'" Chris führte weiter aus: "Und er so: 'Das sag ich jetzt nicht, nein. Was? Ich muss mal kurz kacken?' Und du so: 'Du hast es doch gerade gesagt!'" Der Regisseur gab schließlich zu: "Ich wollte Sly einfach dazu bekommen, dass er 'Ich geh kacken' sagt." Die peinliche Dialogzeile landete am Ende jedoch nicht im fertigen Film, da es sich lediglich um einen Scherz am Set handelte.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" markiert das letzte gemeinsame Abenteuer der titelgebenden Superhelden-Gruppierung und spielte weltweit 667 Millionen Euro ein. Der Film kam bei Fans besonders gut an und erhielt auf Rotten Tomatoes eine Publikumswertung von 92 Prozent. Für viele Marvel-Fans gilt der dritte Teil als einer der besten Filme des Marvel Cinematic Universe seit "Avengers: Endgame". Sylvester, der aktuell mit Regisseur Quentin Tarantino (63) an einer Serie arbeitet, hat mit seiner Rolle als Stakar Ogord in beiden Auftritten nur wenige, aber prägnante Szenen.

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Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Wire Collage: James Gunn und Sylvester Stallone

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Getty Images Chris Pratt, Januar 2026

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Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler