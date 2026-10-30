Harley Quinn könnte ohne Margot Robbie ins DCU zurückkehren

Harley Quinn wird im neuen DC Universe sehr wahrscheinlich wieder auftauchen, nur das Gesicht dahinter ist noch unklar. James Gunn (60) hält ihren Auftritt für "fast sicher". Als Co-Chef der DC Studios sprach er im Podcast "The Suicide Squad: Is It Canon?" offen darüber, dass die Entscheidung bei Margot Robbie (36) liege. "Ich weiß nicht, ob sie Harley noch einmal spielen will. Vielleicht hat sie damit abgeschlossen", sagte er laut Deadline. Hätte Margot Interesse, würde James eine Lösung finden, auch wenn sich das erzählerisch nicht leicht einfügen ließe. Winkt sie ab, wäre der Weg für eine Neubesetzung frei.

Wie genau er sich das Ganze vorstellt, erläuterte James im selben Gespräch: "Harley ist eine Figur, die ich fast sicher im DCU einsetzen werde, und wenn Margot sie spielen will, werde ich alles daransetzen, das in dieser Welt zu erklären. Wenn sie aber nicht will, könnte ich mich für jemand anderen entscheiden, bei dem ich nicht an das gebunden bin, was Harley in diesem Film passiert." Das Hauptproblem liegt für ihn in der Vergangenheit der Figur. Harleys enge Verbindung zum Joker sei sehr speziell, doch dieser Gegenspieler existiert im DCU noch gar nicht. Deshalb lasse sich die frühere Version kaum übertragen. Etabliert sei bisher lediglich Batman, der in der Animationsserie "Creature Commandos" kurz zu sehen war. Die Co-Moderatorin des Podcasts, Jennifer Holland, warf zudem ein, dass Margot seit ihrer Rolle noch berühmter geworden sei, unter anderem auch durch den Kinohit "Barbie".

Ihre Laufbahn als Harley begann Margot 2016 mit "Suicide Squad". 2020 folgte "Birds of Prey", und 2021 trat sie in James' "The Suicide Squad" auf. An die gemeinsame Arbeit mit der Australierin erinnert sich der Regisseur offensichtlich gern. Sie sei "eine meiner liebsten Schauspielerinnen, mit denen ich arbeite", betonte er im Podcast und legte nach: "Sie ist so gut in dem Film. Ich liebe sie als Harley." Was Margot heute über ein Comeback denkt, kann James nach eigenen Angaben nicht sagen.

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ActionPress / Collection Christophel Schauspielerin Margot Robbie als Harley Quinn in "Suicide Squad"

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Getty Images James Gunn, Juli 2025

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Everett Collection, Inc. / ActionPress "Suicide Squad"-Poster