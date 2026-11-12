Amira Aly plant Fußballtorte zum 7. Geburtstag ihres Sohnes

Bei Amira Aly (34) wird fleißig für einen ganz besonderen Anlass geplant! Ihr ältester Sohn feiert am 11. November seinen siebten Geburtstag, und die Moderatorin möchte ihm mit einer selbst gebackenen Torte eine Freude machen. Wie sie in ihrer Instagram-Story verriet, dreht sich bei dem Jungen momentan alles um Fußball. Einen klassischen Fußballkuchen wünscht er sich allerdings nicht – stattdessen soll seine Geburtstagstorte wie ein richtiges Spielfeld aussehen. Dafür plant Amira einen rechteckigen Schokoladenboden nach Sacher-Art, den sie mit grüner Buttercreme in einen Rasen verwandeln möchte. Mit Linien aus Royal Icing sowie kleinen Toren und Spielfiguren soll das Fußballfeld schließlich perfekt werden. Bei der Dekoration gab es allerdings schon die erste Panne: Eine extra bestellte Spielerfigur trägt ausgerechnet die Rückennummer 10 statt der gewünschten 7.

Von der falschen Rückennummer lässt sich Amira Aly die Geburtstagsüberraschung für ihren Sohn nicht verderben. Kurzerhand will sie die 10 vom Trikot der Spielerfigur abkratzen und stattdessen mit einem Edding eine 7 aufmalen. Gemeinsam mit einer Kerze soll die Figur anschließend einen Ehrenplatz auf der Fußballtorte bekommen. Doch auch die restliche Dekoration aus ihrer Amazon-Bestellung sorgt bei der Moderatorin für wenig Begeisterung. Als sie die kleinen Fußballspieler in ihrer Instagram-Story in die Kamera hält, kann sie sich einen spöttischen Kommentar nicht verkneifen: "Aber die sehen so unfassbar schrecklich aus. Und dann schaut euch das mal an. Das ist ja wie so ein Alien." Ihren Humor verliert Amira deshalb allerdings nicht. Trotz der missglückten Bestellung ist sie fest entschlossen, die Torte wie geplant umzusetzen, und verkündet schließlich: "Also, wir legen jetzt los."

Amira plant derzeit die Geburtstagsüberraschung für ihren ältesten Sohn. Die Moderatorin ist erst vor Kurzem zum dritten Mal Mama geworden und lebt mit ihren beiden Söhnen und ihrer neugeborenen Tochter zusammen. Nun steht mit dem siebten Geburtstag ihres Ältesten bereits das nächste besondere Ereignis an. Trotz des Alltags mit einem Neugeborenen nimmt sie sich die Zeit, seine Geburtstagstorte selbst zu gestalten. Ob sich die Mühe auszahlt, bleibt allerdings noch abzuwarten. Bislang hat Amira ihren Followern nur Einblicke in die Vorbereitungen gewährt. Das fertige Ergebnis und die Reaktion des Geburtstagskindes stehen noch aus.

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Joyn / Claudius Pflug Amira Aly, "Das große Promibacken"-Kandidatin

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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