"Stärker geht's kaum": Amira Aly feiert Stillen im Job

Amira Aly (34) nahm ihre Söhne in deren Babyzeit offenbar zu nahezu jedem Termin mit. Beruf und Kinderbetreuung liefen für die Moderatorin damals nicht getrennt voneinander ab. Im Gespräch mit Unternehmerin Franzi König berichtet sie in ihrem Podcast "Amira +1", dass die Kleinen selbst bei Aufzeichnungen stets in ihrer Nähe waren. Auch wenn ihre Kinder während der Arbeit Hunger bekamen, unterbrach Amira ihren Einsatz und kümmerte sich direkt vor Ort um sie. "Ich hatte meine ja auch immer mit. In der Maske gestillt, während der Aufzeichnung kurz hinter der Bühne gestillt, ich hatte die überall mit", erinnert sie sich. Eine klare Grenze zwischen ihrem Leben als Mutter und ihrem Beruf zog die Moderatorin also nicht. Hatten ihre Söhne Hunger, wurden sie direkt am Set gestillt, egal ob in der Maske oder in einer kurzen Pause hinter den Kulissen.

Auf ihren Rückblick kam die Moderatorin durch Franzi selbst. Die Unternehmerin hatte erzählt, dass sie ihr Kind ebenfalls zu Meetings mitnimmt und es dort auch stillt. Bei Amira rannte sie damit offene Türen ein. Auf die Frage, wie sie mit schiefen Blicken oder negativen Reaktionen auf das Stillen in der Öffentlichkeit umgeht, fand die Moderatorin deutliche Worte: "Das ist mir scheißegal. Wir haben da ein Leben auf die Welt gebracht und wir arbeiten hier." Für die Moderatorin steht diese Verbindung aus Mutterschaft und Beruf vielmehr für Selbstbestimmung und Kraft. "Ich finde, stärker geht's kaum. Es ist so ein geiles Bild, eine Frau irgendwo am Arbeiten zu sehen mit dem Baby an der Brust. Das ist für mich der Inbegriff einer starken, emanzipierten Frau", erklärt sie in "Amira +1". Ihre Kinder bei Terminen zu stillen, war für Amira demnach kein Grund, sich zurückzuziehen oder ihren Arbeitsalltag vollständig zu unterbrechen.

Die Podcastfolge mit Franzi wurde bereits vor der Geburt von Amiras Tochter aufgenommen. Während des Gesprächs bezog sich die Moderatorin deshalb vor allem auf die Zeit, in der ihre beiden Söhne noch Babys waren und sie regelmäßig zu ihren beruflichen Einsätzen begleiteten. Für ein möglichst gutes Zusammenspiel von Familie und Job hält Amira jedoch nicht nur flexible Abläufe am Arbeitsplatz für wichtig. Auch Unterstützung innerhalb einer Beziehung kann aus ihrer Sicht entscheidend sein. "Am besten noch irgendwie mit einem Partner an der Seite, der den Rücken freihält, aber besser geht's ja kaum", betont sie in ihrem Podcast. Ihre Erzählungen machen deutlich, dass sie Kinderbetreuung und Auftritte vor der Kamera in dieser Zeit nicht streng voneinander getrennt hat. Stattdessen nahm sie ihre Söhne in ihren Arbeitsalltag mit. Ob in der Maske, hinter der Bühne oder bei anderen beruflichen Terminen: Die Kleinen waren immer an der Seite ihrer Mutter.

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