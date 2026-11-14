Kritiker zerreißen Johnny Depps großes Hollywood-Comeback

Eigentlich sollte es seine große Rückkehr auf die Kinoleinwand werden – doch für Johnny Depp (63) hagelt es schon vor dem Start schlechte Noten. Ab dem 13. November ist der Schauspieler weltweit in "Ebenezer", einer großen Studioproduktion, in den Kinos zu sehen. Bei Rotten Tomatoes kommt die düstere Neuauflage von Charles Dickens' "Eine Weihnachtsgeschichte" aktuell aber nur auf 51 Prozent positive Kritiken. Unter der Regie von Ti West schlüpft Johnny – dank aufwendigem Make-up und Prothesen – in die Rolle des geizigen Ebenezer Scrooge. Das hochkarätige Ensemble vor der Kamera wird unter anderem durch Rupert Grint (38), Ian McKellen (87), Andrea Riseborough (44), Daisy Ridley (34) und Tramell Tillman komplettiert. In der Filmkritik wird das Werk laut The Hollywood Reporter von vielen vor allem als Johnnys Rückkehr in eine große Hollywood-Produktion gewertet. Dabei beschäftigt sie die Frage, ob seine bekannte exzentrische Art zu spielen heute noch zieht. Sogar in wohlwollenden Besprechungen finden sich Einwände gegen den Hauptdarsteller. Seine Kollegen werden hingegen größtenteils gelobt.

Besonders vernichtend fällt das Urteil im Boston Globe aus: "Unter all dem Make-up ist Depp mit Abstand der schlechteste Scrooge, den ich je gesehen habe. Seine Darstellung ist eine seelenlose, hohle Hülle, die uns weder Scrooges geizigen Zorn noch seine letztendliche Läuterung auch nur einmal glaubhaft macht. In dieser Darstellung steckt kein Funken Menschlichkeit; sie könnte ebenso gut von einer KI erzeugt worden sein." Vulture nennt Johnny das schwächste Element des Films. Er präsentiere damit lediglich eine weitere, ermüdende Variante des überdrehten, humorvollen Stils, der ihm seit seiner Rolle als Captain Jack Sparrow anhafte. Anerkennung findet das Werk hingegen für die fantasievoll und schaurig gestalteten Geister von Regisseur Ti West – allen voran für Andreas Darstellung des Geists der vergangenen Weihnacht. Während IndieWire jedoch die einstige künstlerische Experimentierfreude des Schauspielers vermisst, bewertet Slashfilm seine Leistung als Scrooge zwar als solide, aber unauffällig. Es gibt aber auch positive Stimmen: The Hollywood Reporter sieht ein gelungenes Comebackvehikel, in dem Johnnys Starpower durchscheine. The Guardian findet ihn als mürrischen Griesgram ziemlich gut, nicht aber als geläuterten Scrooge. The Daily Beast lobt eine werkgetreue Adaption mit einem stabilen Hauptdarsteller.

Bereits nach den ersten Pressevorführungen zeichnete sich ein gespaltenes Bild ab: Während Teile des Publikums von Johnnys Darstellung des Scrooge und der düsteren Gothic-Atmosphäre gefesselt waren, kritisierten andere den Mangel an frischen Ideen und das Zurückfallen in altbekannte schauspielerische Muster. Der Film erzählt die Geschichte des unbarmherzigen Ebenezer Scrooge, der durch nächtliche Geisterbesuche geläutert wird und zu seiner Menschlichkeit zurückfindet – eine Handlung, die eine unverkennbare Parallele zum realen Comeback des Hauptdarstellers aufweist. So sagt Johnnys Figur im Film unter anderem: "Ich bin nicht der Mann, der ich einmal war!" An anderer Stelle heißt es: "Ich war einmal gut, und ich weiß, dass ich es wieder sein kann!" Ti, der mit den Horrorfilmen "Pearl" und "X" bekannt wurde, reichert den Weihnachtsklassiker mit deutlichen Horrorelementen an. The Hollywood Reporter merkt an, dass es sich womöglich um die erste Verfilmung des Stoffes handeln könnte, die für jüngere Kinder nicht wirklich geeignet ist. Ob die Zuschauerwertung bei Rotten Tomatoes nach dem Kinostart deutlich besser als die aktuelle Kritikerwertung von 51 Prozent ausfällt, ist noch offen.

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Getty Images Johnny Depp bei der Sondervorführung von "Ebenezer" im Whitby Hotel in New York

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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