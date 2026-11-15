Iris Katzenbergers neue Liebe: So schwer traf es Ex Stefan

Iris Katzenberger (59) schwebt auf Wolke sieben – für ihren Ex Stefan Braun kam die neue Liebe allerdings nicht ganz überraschend. Wie er jetzt in seiner Instagram-Story verriet, hatte er schon länger den Verdacht, dass es einen anderen Mann in ihrem Leben gibt. Endgültige Gewissheit bekam er, als Iris sich in Hamburg aufhielt. Dieser Moment setzte ihm schwer zu: Nach eigenen Angaben griff er zum Whiskey, um seinen Kummer zu betäuben. Anschließend schrieb er seiner Ex eine Nachricht und gestand ihr, dass er noch immer Gefühle für sie hat. Die Antwort fiel allerdings ganz anders aus als erwartet: Statt einer Textnachricht kam plötzlich ein Videoanruf von Iris' Handy. Am anderen Ende meldete sich ein junger Mann, der sich als ihr neuer Partner vorstellte. Laut Stefan stellte sich später jedoch heraus, dass es nur ein Kumpel des tatsächlichen neuen Freundes war.

Erste Anzeichen für eine neue Liebe bei Iris will Stefan bereits während eines Wellnessaufenthalts von ihr entdeckt haben. Im Netz habe sie sich dort als allein präsentiert. Zu Hause habe sie dann aber erwähnt, dass "Schatzi" jetzt ebenfalls heimgefahren sei. Über seine schwere Zeit in Hamburg schreibt Stefan in seiner Story ganz offen: "Ich habe meinen Frust [...] ertränkt, übrigens der letzte Alkohol, den ich getrunken habe, und als der Flaschengeist mich eingenommen hat, habe ich alles auf eine Karte gesetzt." Weiter schreibt er: "und Iris eine Nachricht gesendet und ihr meine Gefühle offenbart, dass ich sie immer noch lieben würde". Während des darauffolgenden Videoanrufs sei Iris kurz im Bild zu sehen gewesen. Für Stefan brachte genau dieser Augenblick Klarheit – ein Schlussstrich unter der Beziehung. Warum sich der Kumpel als Iris' neuer Partner ausgegeben hat, weiß er nach eigener Aussage bis heute nicht.

Rückblickend erinnert Stefan an eine frühere Aussage von Iris im "Dr. Dorow Podcast". Dort habe sie erzählt: "30-Jährige flirten und schreiben mich an, ich könnte deren Mutter sein." Kurz danach seien in ihren Storys Kuba-Herzchen aufgetaucht. Auch den Altersunterschied zwischen seiner Ex und ihrem neuen Freund spricht Stefan an. Mit 30 Jahren habe er sich selbst keine Beziehung mit einer doppelt so alten Frau vorstellen können. Heute wiederum interessiere er sich nicht für Frauen, die nur halb so alt seien wie er. Trotz des schmerzhaften Endes schlägt Stefan zum Schluss versöhnliche Töne an. "Ich wünsche den beiden von Herzen alles Gute und eine ganz glückliche Zeit miteinander. Verliebtsein ist wunderschön und jeder hat es verdient, glücklich zu sein", schreibt er in seiner Instagram-Story. Iris selbst hat sich bislang nicht zu den Aussagen ihres Ex geäußert.

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Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun im August 2023

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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