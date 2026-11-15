Prinzessin Charlotte (11) könnte zum Sportvorbild werden

Prinzessin Charlotte (11) könnte schon bald für viele Mädchen ein echtes Vorbild sein. Davon ist jedenfalls Paula Radcliffe überzeugt. Die frühere Marathonläuferin wurde jetzt von Prinz William (44) mit dem britischen Verdienstorden OBE ausgezeichnet. Bei der Zeremonie sprach sie laut Hello! mit dem Thronfolger auch darüber, wie sehr sich seine Tochter für Bewegung begeistert. Obwohl die Tochter von William und Prinzessin Kate (44) erst elf Jahre alt ist, versucht sie sich bereits an den unterschiedlichsten Sportarten. Genau diese Vielseitigkeit macht sie nach Einschätzung der Britin zu einer wertvollen Botschafterin für den Sport: Da die junge Prinzessin ihre Begeisterung so offen nach außen trägt, könne sie schon jetzt viele Gleichaltrige und andere Menschen zu mehr Bewegung motivieren. Vor allem Mädchen, die bisher wenig mit Sport am Hut haben, könnten sich von der Royal anstecken lassen. So schätzt es die erfahrene Athletin ein.

Nach der Zeremonie berichtete Paula von ihrem Austausch mit William. Sie hob hervor, dass beim London-Marathon mittlerweile keine andere Altersgruppe so rasant wächst wie die der 18- bis 29-Jährigen. Dennoch stünden Frauen beim Laufsport weiterhin vor gewissen Hindernissen – als konkrete Gründe nannte die Langstreckenläuferin kulturelle Barrieren sowie Sorgen um die persönliche Sicherheit. Auch das schlechte Gewissen, die Familie für das Training allein zu lassen, spiele eine Rolle. Inzwischen sieht sie aber einen Wandel: "Ich denke, dass sich diese Denkweise jetzt wirklich verändert, auch was die Sicherheit betrifft – es gibt viel mehr Maßnahmen zum Schutz von Frauen beim Laufen sowie frauenfreundliche Rennen und Veranstaltungen und auch Trainingsgruppen. All das hilft, und ich denke, Vorbilder ebenfalls ... die Prinzessin von Wales, die mit den Kindern rausgeht, und insbesondere Prinzessin Charlotte, die Sport treibt – ich finde es großartig, zu sehen, wie sie vorangehen, denn viele Menschen werden sich davon inspirieren lassen und mit Sport anfangen."

Sport begleitet Charlotte bereits seit ihren frühen Kinderjahren. Ihre Eltern betonten in der Vergangenheit immer wieder öffentlich, wie sehr sich die junge Prinzessin für Ballett, Gymnastik, Schwimmen und Tennis begeistert. Zudem besuchte sie gemeinsam mit ihrer Mutter, bei der sie sich ihre Liebe für den Sport abgeschaut hat, das Tennisturnier in Wimbledon und verfolgte die Commonwealth Games live vor Ort. Ein besonderes Talent soll sie vor allem im Netball besitzen. Berichten zufolge spielt sie außerhalb der Schule in einem Team, das landesweit auf hohem Niveau antritt. Im vergangenen Jahr bestätigte William die sportlichen Interessen seiner Tochter auch gegenüber dem Schauspieler Eugene Levy (79). Über seine Kinder sagte er damals: "Sie mit Sport und Aktivitäten im Freien zu beschäftigen, ist wirklich wichtig." Auch für Frauenfußball kann sich Charlotte begeistern. Bevor die englischen Lionesses 2022 Europameisterinnen wurden, drückte sie dem Team gemeinsam mit ihrem Vater in einer Videobotschaft die Daumen.

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Instagram / princeandprincessofwales Die Royals posten ein neues Foto zum 11. Geburtstag von Prinzessin Charlotte, Mai 206.

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Getty Images Prinz William mit Prinzessin Chalotte und Prinz Louis am Eingang der St George's Chapel, April 2026

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