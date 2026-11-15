"Nie wieder": Tara Tabitha bereut "Temptation Island VIP"

Tara Tabitha (33) hat nach der vierten Folge von Temptation Island VIP ein klares Zwischenfazit gezogen. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story machte die Reality-Darstellerin deutlich, dass sie ihre Teilnahme an der Show "definitiv" bereut. Ein weiteres Mal möchte sie bei dem Format nicht mitmachen. Besonders zugesetzt haben ihr die Aufnahmen ihres Partners Dennis Lodi (31): Er ist darin nackt mit einer ebenfalls unbekleideten Verführerin im Pool zu sehen. Für Tara habe sich das angefühlt, "wie einen Porno vom eigenen Partner sehen zu müssen", schrieb sie. Doch nicht nur die freizügigen Poolszenen machen ihr zu schaffen. Ihrer Ansicht nach werden manche Momente durch den Schnitt ohne den entscheidenden Kontext gezeigt. Für sie gehe es bei der Show eben nicht bloß um Unterhaltung, betont die Österreicherin. Auf dem Spiel stünden ihre Beziehung, ihre Gefühle und die gemeinsame Zukunft mit Dennis.

Auch die schnellen Urteile mancher Zuschauer kritisiert Tara deutlich. "Für euch ist es eine Unterhaltungsshow, aber für uns sind es unsere Gefühle, unser Leben und unsere Zukunft, mit denen da gespielt wird", erklärt sie auf Instagram. Kurze Aussagen würden überanalysiert, obwohl die Paare seit Monaten oder Jahren rund um die Uhr miteinander lebten. Als Beispiel für den aus ihrer Sicht verzerrenden Schnitt nannte sie eine Duschszene mit einem oberkörperfreien Verführer, die Dennis am Lagerfeuer ohne Zusammenhang zu sehen bekommen habe. Außerdem ging es um eine Handmassage von Verführer Sam. Dabei habe sie ihre Hand bewusst von seinem Schoß genommen und von Dennis und dessen Familie geschwärmt. Im Offkommentar wurde daraus trotzdem "Händchenhalten". Dabei sei sie extra vorsichtig gewesen: "Ich habe noch NIE in einer Show so sehr darauf geachtet, was ich tue und sage, wie bei Temptation. Für mich war es okay – WENN ich etwas mache, darf das auch gezeigt werden, aber ich möchte keine verfälschbaren Momente liefern, die grundlos Drama bereiten." Schluss wäre für sie bei einem Kuss, Sex oder echten Gefühlen für eine andere Frau. Eine emotionale Bindung zwischen Dennis und einer Verführerin habe sie bis zur vierten Folge aber nicht erkannt.

Trotz der schmerzhaften Bilder sieht Tara auch ein gutes Zeichen: Dennis trägt in der Villa häufig ihre Sachen, obwohl er eigene Kleidung mitgenommen hat. Für sie ist das ein Hinweis darauf, dass sie ihm weiterhin wichtig ist. Die räumliche Trennung sei allerdings besonders hart gewesen. Die Paare konnten nicht miteinander sprechen, und die Frauen hörten jeden Tag die Partys aus der Männervilla. Fast täglich hätten sich die Kandidaten deshalb zwischen den Villen "Ich liebe dich" zugerufen. Durch Feiergeräusche und negative Bilder am Lagerfeuer habe der Satz für Tara aber an Wirkung verloren. Um sich selbst zu schützen, sieht sie sich die ausgestrahlten Folgen nur an Tagen an, an denen sie sich psychisch stark genug fühlt. Die vierte Episode schaute sie deshalb erst einen Tag, bevor die fünfte Folge veröffentlicht wurde. So will sie verhindern, dass die Sendung sie dauerhaft belastet.

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taratabitha Tara Tabitha mit ihrer Hündin Loulou, August 2026

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RTL / Jonas Mohr Tara Tabitha und Dennis Lodi bei "Temptation Island VIP"

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