Prinz Harry und Meghan sollen gemeinsame Memoiren erwägen

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sollen mit dem Gedanken spielen, ihre Erlebnisse in einer gemeinsamen Autobiografie festzuhalten. Wie das OK! Magazine berichtet, könnte das Ehepaar darin seine jeweiligen Perspektiven auf die Jahre als arbeitende Royals und den Rückzug aus dem britischen Königshaus zusammenführen. Vor allem Meghan hätte damit die Gelegenheit, bislang unbekannte Einblicke in ihr Leben hinter den Palastmauern zu geben. Die mutmaßlichen Überlegungen sollen auch mit dem großen Erfolg von Harrys 2023 veröffentlichter Autobiografie "Reserve" zusammenhängen. Darin hatte der Royal bereits ausführlich über sein Leben innerhalb der Monarchie und den Abschied von seinen Pflichten gesprochen. Öffentlich bestätigt hat das Ehepaar die angeblichen Pläne bislang allerdings nicht. Eine offizielle Ankündigung des Projekts gibt es derzeit ebenso wenig wie einen öffentlich bekannten Vertrag mit einem Verlag. Damit handelt es sich vorerst lediglich um unbestätigte Überlegungen, über die das Magazin unter Berufung auf Verlagskreise berichtet.

Ein Verlagsinsider zeigt sich gegenüber dem OK! Magazine begeistert von der Idee und bezeichnet das mögliche Gemeinschaftswerk als "absolute Bombe". Meghan könne darin ihre Erfahrungen umfassender schildern und Harrys bereits bekannte Sicht auf die Ereignisse um neue Einzelheiten ergänzen. Die ehemalige Schauspielerin sei laut dem Magazin nach wie vor "äußerst daran interessiert", Darstellungen ihrer Erlebnisse richtigzustellen, die sie für falsch halte. Bedeutende Teile ihrer persönlichen Geschichte seien ihrer Meinung nach noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Dabei sprachen die Sussexes schon mehrfach über ihre Erfahrungen mit der Monarchie – etwa 2021 im Interview mit Oprah Winfrey (72), in ihrer Netflix-Dokumentation und in Harrys Memoiren. Wie gefragt solche Einblicke sind, zeigen die Zahlen von "Reserve": Laut Penguin Random House verkaufte sich das Buch formatübergreifend weltweit mehr als sechs Millionen Mal. Zudem stellte das Buch einen Guinness-Weltrekord als am schnellsten verkauftes Sachbuch auf.

Neue Schilderungen über das Königshaus könnten zugleich Harrys belastetes Verhältnis zu König Charles III. (78) und Prinz William (44) wieder in den Mittelpunkt rücken. Seit Harry und Meghan 2020 ihre Aufgaben als arbeitende Royals niederlegten, gelten die familiären Beziehungen als angespannt. Bereits in "Reserve" hatte Harry private Konflikte innerhalb der Familie offengelegt. Unter anderem behauptete er, William habe ihn während eines Streits über Meghan körperlich angegriffen. Der Insider warnt im OK! Magazine deshalb, dass neue Enthüllungen Harrys Bemühungen um eine Annäherung an seine Familie erschweren könnten. Außerdem könnten frühere Kontroversen um das Ehepaar erneut aufleben. Harry und Meghan haben sich 2018 das Jawort gegeben. Nach ihrem Abschied vom engeren Kreis der britischen Royals ließen sie sich mit ihrer Familie in den USA nieder. Dort bauen sie sich ein Leben auf, das unabhängig von den Royals in Großbritannien ist.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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