10 Jahre ohne Sex: Tom Arnold fand Gleichaltrige "widerlich"

Tom Arnold (67) hat überraschend offen über sein Liebesleben gesprochen. Auf dem roten Teppich der dritten jährlichen Spendengala von Cure Addiction Now verriet der Schauspieler und Comedian, dass er seit rund zehn Jahren weder ein Date noch Sex hatte. Gegenüber Page Six gab er zu, dass er Frauen in seinem Alter lange Zeit nicht anziehend fand. "Alter, hast du Menschen in meinem Alter gesehen? Wir sind verdammt widerlich", habe er früher zu Leuten gesagt, die ihm rieten, mit jemandem in seinem Alter auszugehen. Inzwischen sieht er das anders. Auf seiner landesweiten Comedytour "My Crazy X-Wife" lernte er Frauen kennen, die ihn offenbar nachhaltig beeindruckten und seine Meinung änderten. "Aber das ist der Punkt. Ich habe gelernt, dass es viele lustige, kluge, sexy Frauen über 60 gibt", stellte Tom nun klar. Nach seiner langen Datingpause kann er sich deshalb wieder eine feste Beziehung vorstellen. "Es wäre schön, jemanden zu lieben und geliebt zu werden", gab er offen zu.

Bei der Suche nach einer neuen Partnerin hat Tom vor allem seine beiden Kinder Jax (13) und Quinn (10) im Blick. Eines Tages möchte er eine Frau kennenlernen, die er ihnen voller Stolz vorstellen kann. In der Vergangenheit habe er mit einigen "schlechten Entscheidungen" für Enttäuschung bei seinem Sohn und seiner Tochter gesorgt. Seine aktuelle Ausgangslage bei der Partnersuche betrachtet der zweifache Vater mit Humor. Viele Frauen seien nicht unbedingt auf der Suche nach einem Mann, der früher einmal viel Geld hatte und heute zwei kleine Kinder großzieht, scherzte er. Unter Druck setzt sich der Comedian trotz seines Wunsches nach einer Beziehung aber nicht. Durch die enge Bindung zu seinen Kindern und seinen Freunden bekomme er bereits viel Liebe und fühle sich erfüllt.

In Sachen Liebe hat Tom schon einiges erlebt: Er war bereits viermal verheiratet, alle vier Ehen endeten mit einer Scheidung. Seine beiden Kinder zieht er mit seiner jüngsten Ex-Frau Ashley Groussman groß, mit der er zehn Jahre verheiratet war. Besonders bekannt war seine Ehe mit Roseanne Barr (74), die von 1990 bis 1994 hielt. Während dieser Zeit war Tom als Autor und Produzent an Roseannes erfolgreicher Sitcom "Roseanne" beteiligt. Im Jahr der Scheidung trennte sie sich nicht nur privat von ihm, sondern entließ ihn auch aus der Produktion der Serie. Heute findet der Schauspieler vor allem bei seiner Familie und in seinem Freundeskreis Halt. Gegenüber Page Six betonte er: "Ich liebe meine Kinder so sehr. Da ist sehr viel Liebe. Und meine Kumpel. Aber ich werde klarkommen. Wisst ihr, ich hatte vier Ehen."

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Getty Images Tom Arnold, Komiker und Autor

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Getty Images Tom Arnold bei "The Shindig Show", West Hollywood, Kalifornien

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