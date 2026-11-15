Warum Malin Akerman ihrem Mann kein "Für immer" versprach

Malin Akerman (48) verzichtete bei ihrer Hochzeit mit Schauspieler Jack Donnelly (40) ganz bewusst auf ein romantisches Versprechen für die Ewigkeit. Im Podcast "Call Her Daddy" verriet die 48-Jährige nun, warum das klassische "Für immer" in ihrem Ehegelübde keinen Platz hatte. Für Malin stand beim Ehegelübde vor allem eines im Mittelpunkt: Ehrlichkeit. Eine Garantie für die gemeinsame Zukunft, bei der sie nicht sicher wusste, ob sie sie auch tatsächlich einlösen konnte, wollte sie ihrem Liebsten deshalb nicht geben. "Ich dachte mir: Ich habe das Gefühl, ich würde lügen, wenn ich 'für immer' sage, weil ich die Zukunft nicht vorhersehen kann", erklärte Malin im Podcast. Damit wollte sie ihre Gefühle für Jack nicht schmälern. Statt eines romantischen Versprechens, das man vor dem Traualtar oft wie selbstverständlich ausspricht, entschied sie sich also für Worte, hinter denen sie in diesem Moment voll und ganz stehen konnte.

Auch ihre grundsätzliche Haltung zur Ehe schilderte Malin Akerman in dem Gespräch offen. Ein Bund fürs Leben müsse aus ihrer Sicht nicht um jeden Preis bestehen bleiben, wenn sich die Partnerschaft eines Tages so verändere, dass sie beiden nicht mehr guttue. "Ich möchte auch nicht in dieser Beziehung bleiben, wenn es für uns später im Leben nicht mehr funktioniert", stellte sie im Podcast "Call Her Daddy" klar. Schon ganz am Anfang ihrer Beziehung sei Ehrlichkeit ihr und Jack besonders wichtig gewesen, berichtete die Schauspielerin. Genau diesen Umgang miteinander wollte die gebürtige Schwedin auch bei der Trauung beibehalten. Aus diesem Grund habe sie sich für die Trauung etwas Bestimmtes gewünscht: "die ehrlichsten Gelübde, die wir je abgelegt haben". Nach Angaben des Magazins People gaben sich Malin und Jack im Dezember 2018 das Jawort. Ganz ohne Ewigkeitsgarantie ist das Paar also inzwischen schon seit fast acht Jahren verheiratet.

Für Malin war die Hochzeit mit Jack nicht der erste Gang vor den Traualtar. Die Schauspielerin war zuvor bereits verheiratet und hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn. Geboren wurde sie in Stockholm, aufgewachsen ist sie allerdings in Kanada. Dort begann auch ihr Weg ins Showgeschäft, bevor sie sich mit zahlreichen Film- und Fernsehrollen international einen Namen machte. In "Selbst ist die Braut" stand sie an der Seite von Sandra Bullock (62) vor der Kamera, in "27 Dresses" spielte sie gemeinsam mit Katherine Heigl (47). Auch Jahre später ist Malin weiterhin regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Seit 2025 ist sie in einer Hauptrolle in der US-Dramaserie "The Hunting Wives" zu sehen. Damit setzt die Kanadierin ihre langjährige Karriere vor der Kamera fort.

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Imago Jack Donnelly und Malin Akerman bei der Premiere der zweiten Staffel von "The Hunting Wives" in Los Angeles

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Imago Malin Akerman bei den fünften Las Culturistas Culture Awards am 30. Mai 2026 in Los Angeles

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