Henry Cavill schließt ein Comeback als Superman nicht aus

Kehrt Henry Cavill (43) etwa doch noch einmal als Superman zurück? Ausschließen will der Schauspieler das zumindest nicht. In einem aktuellen Interview mit Inverse wurde der Brite gefragt, ob er sich vorstellen könne, erneut in das ikonische Kostüm des Superhelden zu schlüpfen. Seine Antwort fiel offen aus. "Es gibt jede Menge fantastische Geschichten. Es gibt etliche Möglichkeiten. Wie die Taube in 'Feivel, der Mauswanderer' zu Feivel gesagt hat: 'Sag niemals nie.' Und davon bin ich überzeugt", erklärte Henry. Auch seine bisherigen Erfahrungen als Superheld behält Henry offenbar positiv in Erinnerung. "Ich hatte in der Vergangenheit eine wundervolle Zeit dabei, Superman zu spielen. Ich würde heute niemals 'nie' sagen", betonte er gegenüber dem Magazin. Eine offizielle Ankündigung ist das allerdings nicht. Konkrete Pläne, Henry erneut als Superman zu besetzen, gibt es bisher nicht. Seine Worte fallen jedoch in eine Umbruchphase bei DC, in der die künftige Ausrichtung des Filmstudios noch nicht feststeht.

An der Spitze des DC Universe wird sich schon bald einiges ändern: James Gunn und Peter Safran räumen nach vier Jahren ihre Posten als Co-CEOs und Vorsitzende. Ihr Nachfolger steht bereits fest. Ab dem 1. Dezember 2026 soll Jeremy Latcham, der zuvor in verantwortlicher Position bei den Marvel Studios tätig war, die DC Studios als alleiniger Präsident und Chief Creative Officer führen. Ob er an der Roadmap festhält, die James und Peter für das Franchise ausgearbeitet haben, ist bisher nicht bekannt. Berichten zufolge steht sogar ein weiterer Neustart im Raum – nach dem SnyderVerse und dem bisherigen DCU. Henry spielte den Helden erstmals in "Man of Steel" und prägte die Figur danach in weiteren Filmen des SnyderVerse. Seine jetzige Aussage ist deshalb zunächst lediglich ein persönliches Signal: Der Schauspieler wäre einem weiteren Einsatz offenbar nicht grundsätzlich abgeneigt. Eine Entscheidung des Studios oder Gespräche über ein konkretes Projekt sind damit aber nicht bestätigt.

Für seinen ersten Auftritt als Superman hatte Henry jedenfalls ordentlich geschuftet. Vor den Dreharbeiten zu "Man of Steel" standen nicht nur Gewichte, sondern auch riesige Portionen auf dem Programm. Wie er damals im Interview mit Total Film verraten hatte, nahm er täglich rund 5.000 Kalorien zu sich. Dabei folgte er klaren Regeln. "Man muss zuerst Proteine essen, dann ein bisschen Kohlenhydrate. Man muss sein Hungergefühl aufrechterhalten", erklärte Henry damals. Dazu kamen zweieinhalb Stunden Training am Tag. Der Aufwand hatte sich für Henry offenbar gelohnt. "Es ist extrem cool. Es gibt kein anderes Gefühl wie dieses", schwärmte er damals. Beim Blick in den Spiegel hatte er allerdings erst einmal lachen müssen. Sein Gedanke in diesem Moment: "Okay, heilige Scheiße, das ist echt, es ist kein Scherz mehr." Nach seinem Superman-Debüt 2013 hatte er den Helden auch in "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Justice League" gespielt. Sein bislang letzter Auftritt im roten Umhang war 2022 ein Cameo in "Black Adam" gewesen.

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ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice"

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SIPA PRESS/ Action Press Henry Cavill und Amy Adams in "Batman v Superman: Dawn of Justice"

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