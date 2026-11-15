Britney Spears arbeitet an streng geheimem Herzensprojekt

Britney Spears (44) arbeitet offenbar bereits seit etwa einem Jahr im Geheimen an einem ganz besonderen Herzensprojekt. Den Wunsch, dieses Vorhaben umzusetzen, soll die Sängerin sogar schon seit mehr als 20 Jahren hegen. Eine ihr nahestehende Quelle verriet gegenüber Page Six: "Es ist ein zutiefst persönliches Projekt, nach dem sich sowohl Britney als auch ihre Fans seit über 20 Jahren sehnen." Wer dabei auf neue Musik der "Toxic"-Interpretin hofft, könnte allerdings enttäuscht werden. Denn laut dem Insider handelt es sich bei der geplanten Neuheit nicht um Songs, sondern um ein Lifestyle-Konsumprodukt. Über dessen Einführung auf dem Markt spreche die 44-Jährige bereits seit Jahren. Lange sollen ihre Fans offenbar nicht mehr auf die Enthüllung warten müssen. "Es kommt sehr bald!", versprach die Quelle.

Für geschäftliche Gespräche im Zusammenhang mit der bevorstehenden Präsentation reiste Britney im Oktober nach New York City. Während ihres Aufenthalts wurde sie beim Mittagessen im Manhattaner Restaurant RinTinTin beobachtet. Dabei schien die Sängerin möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen zu wollen und verdeckte einen Teil ihres Gesichts mit einem Schal. Nach dem Restaurantbesuch verließ sie das Lokal in Begleitung ihres Sicherheitsteams. Dass sie sich keineswegs für einen privaten Ausflug in der Metropole aufhielt, stellte der Informant gegenüber Page Six klar. "Sie war nicht zum Vergnügen in NYC. Sie war geschäftlich dort", betonte die Quelle. Stattdessen habe Britney die Zeit vor Ort intensiv für die Vorbereitungen ihres Projekts genutzt. "Sie hat ununterbrochen gearbeitet, um die Enthüllung vorzubereiten, und war für Besprechungen über das Projekt in NYC", hieß es weiter. Was genau die Sängerin in Kürze auf den Markt bringen möchte, bleibt somit weiterhin geheim.

Mit Lifestyle-Produkten betritt Britney allerdings kein Neuland. Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten ist sie in diesem Bereich aktiv: 2004 brachte sie gemeinsam mit Elizabeth Arden ihr erstes Parfüm Curious auf den Markt, ein Jahr später folgte Fantasy. Im Februar 2025 ging sie dann eine Partnerschaft mit Give Back Beauty ein, das seither die Entwicklung und den weltweiten Vertrieb ihrer Düfte verantwortet. Dabei geht es der Musikerin auch darum, eine Verbindung zu ihren Fans aufrechtzuerhalten. "Mein Parfümgeschäft hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es war für mich immer eine Möglichkeit, mit meinen Fans, die ich liebe, in Verbindung zu treten", erklärte sie damals laut Page Six in einem Statement. Zuletzt kam im September ihr limitierter Duft Goddess Fantasy heraus. Doch auch in anderen Bereichen war Britney geschäftlich aktiv: Sie brachte ihre Unterwäsche- und Nachtwäschekollektion The Intimate Britney Spears heraus und veröffentlichte 2023 ihre Autobiografie "The Woman in Me".

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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Imago Britney Spears beim Besuch eines Restaurants in Paris, August 2018

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