"Nicht schuldig": Russell Brand schickt Nachricht aus Knast

Aus dem gemeinsamen YouTube-Podcast von Russell Brand (51) und Laura Gallacher (39) ist vorerst eine Ein-Frau-Show der anderen Art geworden: Während der britische Komiker hinter Gittern sitzt, übermittelt seine Ehefrau seine Worte an die Öffentlichkeit. Am Sonntag schlug Laura in einer neuen Ausgabe von "Sunday Service" ein Notizbuch auf und trug daraus eine Nachricht ihres Mannes vor. Darin stellt Russell das Urteil gegen ihn weiterhin infrage. "Wie ihr wisst, bin ich nicht schuldig an den Straftaten, für die ich inhaftiert wurde, also geschieht etwas Seltsames", zitierte die Nachrichtenagentur PA aus der Botschaft des Schauspielers. Es ist das erste Lebenszeichen des Briten seit Beginn seiner Gefängnisstrafe. In seiner Mitteilung rückte er vor allem seinen Glauben in den Mittelpunkt und ermutigte seine Anhänger, sich ebenfalls Christus zuzuwenden.

Mit überraschend positiven Worten beschrieb Russell unterdessen die Menschen, die ihn in seinem neuen Alltag umgeben. "Die gute Nachricht ist, dass ich bereits gesehen habe, dass die Mitarbeiter hier stark, freundlich und engagiert sind", erklärte der Entertainer. Auch auf die anderen Insassen der Einrichtung ging er ein. Ob einige von ihnen zu Unrecht im Gefängnis säßen, könne er nicht beurteilen. Doch selbst jenen, die tatsächlich Verbrechen begangen hätten, wolle er mit Nächstenliebe begegnen. Seinen Brief beendete Russell mit einem Appell, der seine Ehefrau sichtlich mitnahm: "Bitte unterstützt meine geliebte Frau und meine Familie. Ich spüre eure Gebete, euer Bruder in Christus. Russell." Laura hatte beim Vorlesen hörbar mit ihren Emotionen zu kämpfen. Über den Zustand ihres Mannes verriet sie anschließend: "Er ist okay und betet."

Seit 2017 sind die beiden verheiratet, Anfang 2026 riefen sie ihr gemeinsames Onlineformat ins Leben. Nun möchte Laura die religiöse Gemeinschaft allein zusammenhalten. Ihren Platz an Russells Seite gegen die Rolle der alleinigen Gastgeberin einzutauschen, falle ihr jedoch schwer. Wie lange das Paar auf seinen gewohnten Alltag verzichten muss, entschied ein Gericht am Montag: Wegen der Vergewaltigung einer Frau sowie sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen erhielt Russell eine Gefängnisstrafe von zehneinhalb Jahren. Zwei Drittel davon dürfte er hinter Gittern verbringen müssen. Seine Registrierung als Sexualstraftäter gilt lebenslang. Laut The Sun on Sunday wurde der Brite am Freitag von HMP Wandsworth in die auf Sexualstraftäter ausgerichtete Haftanstalt HMP Littlehey verlegt.

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ActionPress Russell Brand und Laura Gallacher in Los Angeles

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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