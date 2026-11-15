Justin Guarini erfuhr im TV von seinem Plattenlabel-Aus

Für Justin Guarini (48) hat die Zusammenarbeit mit seinem Plattenlabel im Jahr 2003 ein besonders bitteres Ende genommen: Der Sänger erfuhr ausgerechnet im Fernsehen, dass RCA Records ihn fallen gelassen hatte. Die Nachricht wurde in der Comedyshow Saturday Night Live verkündet. In seinem neuen Buch "Center Stage Confidence: How to Own Your Story and Command Any Room" erinnert sich der ehemalige American Idol-Finalist an diesen Moment. Fox News Digital veröffentlichte nun Auszüge daraus. "Ich starrte fassungslos auf den Fernseher, während meine gesamte Welt um mich herum zusammenbrach. Jede Illusion von Ruhm, Reichtum und Glanz löste sich augenblicklich auf – und wurde nur durch die Stille des Verlusts ersetzt", schreibt er. Auf diesen Schock folgten schwere Monate für den Musiker. Er zog sich zurück, konnte sich kaum noch dazu aufraffen, aufzustehen, und ertrug seinen eigenen Anblick im Spiegel nicht mehr. In seinem abgeschiedenen Zuhause kapselte er sich zunehmend von der Außenwelt ab.

In seinem Buch schildert Justin zudem, welche Spuren das bei ihm hinterließ: "Monatelang spielte ich meine traurige Geschichte in Dauerschleife ab. Ich verlor Gewicht, schlief immer mehr und wurde immer weniger ich selbst, und die Menschen, die mich liebten, bemerkten es und machten sich Sorgen." Mit der Zeit habe er jedoch verstanden, dass es weiterhin Menschen in seinem Leben gab, die zu ihm hielten und ihn unterstützten. Außerdem sei ihm bewusst geworden, dass sein Wert nicht von Abstimmungsergebnissen, Followerzahlen oder Verdienstmöglichkeiten abhängen müsse. Den Weg zurück ins Leben fand er schließlich über die Bühne: Justin trat wieder vor Publikum auf und sang unter anderem bei Galaabenden, Volksfesten und zahlreichen weiteren Veranstaltungen. Im Jahr 2010 gelang ihm auch als Schauspieler ein Neuanfang. Mit dem Musical "Women on the Verge of a Nervous Breakdown" feierte er sein Broadway-Debüt. Später kamen unter anderem Rollen in "American Idiot", "Romeo and Juliet" und Wicked hinzu.

Seinen Durchbruch hatte Justin 2002 mit der ersten Staffel von "American Idol" gefeiert. Im Finale musste er sich damals Kelly Clarkson (44) geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. Anschließend standen die beiden gemeinsam für die romantische Musicalkomödie "From Justin to Kelly" vor der Kamera. An den Kinokassen wurde der Film allerdings zum Flop: Bei einem Budget von rund elf Millionen Euro spielte er lediglich etwas über vier Millionen Euro ein. Musikalisch lief es für den 48-Jährigen zunächst besser. Sein selbst betiteltes Debütalbum erreichte 2003 Platz 20 der US-amerikanischen Billboard-200-Charts. Sein zweites Album "Stranger Things Have Happened" schaffte es 2005 nach der Trennung von RCA Records hingegen nicht mehr in die Charts. Rückblickend betrachtet Justin das Scheitern als wichtigen Ausgangspunkt für sein persönliches Wachstum. Entscheidend sei für ihn gewesen, die schwierige und schmerzhafte Situation auszuhalten, daraus zu lernen und dennoch weiterzumachen.

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Getty Images Justin Guarini bei der Gala des American Theatre Wing, September 2023 in New York

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Getty Images Justin Guarini singt bei der Wintergala im Lincoln Center in New York, Februar 2018

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