Richard E. Grant erhält von Imelda Staunton einen String

Richard E. Grant (69) bekommt in einem neuen Weihnachtsspot ein Geschenk, mit dem er wohl nicht gerechnet hat. Vor laufender Kamera öffnet der Schauspieler eine Tüte von Imelda Staunton (70) und zieht daraus ausgerechnet einen roten String hervor. Beim Anblick des ungewöhnlichen Präsents kann sich der Brite nicht mehr halten und prustet los. Anschließend versucht er sogar, die Kamera wegzuwinken. Doch damit ist der Spaß in dem Weihnachtsfilm der Katastrophenhilfe ShelterBox noch nicht vorbei. Auch die beiliegende Karte hält einen kleinen Seitenhieb bereit: Der Name von Judi Dench (91) wurde darauf durchgestrichen, den Gruß hat stattdessen Imelda unterschrieben. Mit dem witzigen Clip will die Hilfsorganisation in der Vorweihnachtszeit auf ihre Arbeit aufmerksam machen.

Zu Beginn des Videos bestaunt Richard noch ganz ahnungslos die hübsche Tüte und liest die Nachricht auf der Karte laut vor: "Wie wunderbar. Ein Geschenk für mich. Alles Liebe, Imelda." Nach dem Auspacken greift er zum Telefon und ruft seine Schauspielkollegin an. Dabei scherzt er: "Imelda, Liebes. Du bist so aufmerksam, es ist nur unglaublich eng. Imelda? Bist du noch dran?" Hinter der lustigen Szene verbirgt sich allerdings ein ernstes Anliegen. ShelterBox kümmert sich um Menschen, die durch Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikte ihr Zuhause verloren haben. Die Organisation stellt Betroffenen unter anderem Notunterkünfte und wichtige Hilfsgüter zur Verfügung. Das ist auch Richard bewusst: "Der String bekommt vielleicht die ganze Aufmerksamkeit, aber hinter den Lachern steckt eine ernste Botschaft." So verbindet der Schauspieler den überraschenden Wäsche-Gag mit einem Hinweis auf die Arbeit, die ShelterBox für Familien in schwierigen Lebenslagen leistet.

Der Spot führt eine weihnachtliche ShelterBox-Reihe fort, die zu einem sinnvolleren und bewussteren Schenken anregen soll. Im Jahr 2024 war Judi in dem Weihnachtsfilm zu sehen, ein Jahr später übernahm Imelda die Hauptrolle. Dass Judis Name auf der Geschenkkarte durchgestrichen wurde, nimmt diese Abfolge spielerisch auf. Wer die Organisation unterstützen möchte, kann sogenannte virtuelle Geschenke kaufen und damit zum Beispiel ein Familienzelt finanzieren, das Betroffenen nach dem Verlust ihres Zuhauses Schutz bieten soll. Zu den Hilfsgütern gehören außerdem Solarlampen, Decken und Küchensets, die den betroffenen Familien den Alltag erleichtern sollen. Emily Mullen von ShelterBox zeigt sich über Richards Beteiligung erfreut. In einer Mitteilung betont sie: "Wir können uns unglaublich glücklich schätzen, dass Richard E. Grant sich entschieden hat, ShelterBox zu unterstützen, und so ein guter Sportsmann war, als er uns dabei half, Humor mit einer von Herzen kommenden Botschaft zu verbinden."

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Getty Images Richard E. Grant bei der Weltpremiere von "Savage House" im Rahmen der SXSW London im Barbican Centre

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Getty Images Imelda Staunton, Schauspielerin

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