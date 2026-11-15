Dieser Moment gab Johnny Depps Leben einen neuen Sinn

Für Johnny Depp (63) gab es einen Moment, der sein Leben grundlegend veränderte: die Geburt seiner Tochter Lily-Rose Depp (27). In einem seltenen und sehr persönlichen Interview mit "CBS Mornings" spricht der Hollywoodstar nun über diesen besonderen Wendepunkt. Wie das Magazin People berichtet, veränderte sich mit der Ankunft seines ersten Kindes schlagartig sein Blick auf seinen Beruf und alles, was er bis dahin erlebt hatte. "Es war, als hätte sich ein großer Schleier gehoben", erinnert sich der Schauspieler. "Ich hatte buchstäblich das Gefühl, dass mir ein Schleier von den Augen genommen wurde." Erst in diesem Moment sei ihm klar geworden, wofür er all die Jahre vor der Kamera gestanden, Rollen angenommen und an seiner Karriere gearbeitet hatte.

Vor seiner Vaterschaft habe sich Johnny häufig gefragt, warum er eigentlich Filme drehe. Auch weshalb Geld bei der Auswahl seiner Projekte überhaupt eine Rolle spiele, sei ihm lange nicht klar gewesen. Eine Antwort auf diese Fragen fand er nach eigenen Angaben erst mit der Geburt seiner Tochter. "Auf einmal wusste ich es", erzählt er laut RTL in dem Gespräch. "Deshalb hast du jeden einzelnen Schritt in deinem Leben gemacht. Darum geht es." Die Geburt seines ersten Kindes beschreibt der Schauspieler außerdem als einen Moment völliger Selbstlosigkeit. Die eigenen Bedürfnisse seien plötzlich völlig in den Hintergrund gerückt. "Wenn dein Kind ankommt, existiert nichts anderes mehr auf der Welt", schildert Johnny seine Gefühle.

Neben Lily-Rose hat Johnny mit seiner früheren Partnerin Vanessa Paradis (53) noch einen Sohn: Jack Depp (24). Mittlerweile sind beide Kinder erwachsen, doch an seinen Gefühlen als Vater hat sich offenbar nichts geändert. Auf die Frage, ob er noch immer so empfinde, obwohl Lily-Rose und Jack längst auf eigenen Beinen stehen, antwortet der Schauspieler im Interview mit "CBS Mornings" eindeutig: "Oh, auf jeden Fall." Beruflich ist Lily-Rose inzwischen in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Für Regisseur Robert Eggers (43) stand sie bereits im Gothic-Horrorfilm "Nosferatu" vor der Kamera. Im Dezember 2026 soll sie außerdem in seinem nächsten Gruselstreifen "Werwulf" zu sehen sein.

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Getty Images Johnny Depp bei der Weltpremiere des Films "Ebenezer" am 9. November 2026 in London

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Masatoshi Okauchi / Rex Features / ActionPress Amber Heard und Johnny Depp mit seinen Kindern Lily-Rose Depp und Jack Depp

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