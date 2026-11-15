Linda Perry: So entstand ihre intime Musikdoku

Linda Perry (61) hat verraten, wie ihre Musikdokumentation "Linda Perry: Let It Die Here" zustande kam – und das war eher Zufall als Plan. Bei der Veranstaltung Sound & Screen Film des Branchenportals Deadline erzählte die Musikerin, dass Regisseur Don Hardy Jr. ursprünglich nur ihre Arbeit im Studio festhalten wollte. Die beiden kannten sich bereits vom Film "Citizen Penn", an dem sie gemeinsam für Sean Penn (66) gearbeitet hatten. Danach waren sie Freunde geblieben. Den Beginn des Projekts beschreibt Linda als ganz unspektakulär: "Don fragte mich: 'Weißt du, du bist superinteressant. Kann ich einfach in dein Studio kommen und deinen Prozess filmen?'" Linda willigte ein, weil sie auf ein paar brauchbare Clips für Instagram hoffte.

Doch je länger die Kamera lief, desto deutlicher zeigte sich, wie sehr die frühere Frontfrau von 4 Non Blondes nach dem Tod ihrer Mutter mit sich rang. Vor allem fiel es ihr schwer, wieder Songs für sich selbst zu schreiben: "Und dann passieren, wie immer, wenn eine Kamera auftaucht, plötzlich Dinge." Don erkannte schließlich, dass das gedrehte Material genug Stoff für einen Film über Lindas Leben, ihre Musik und ihre persönlichen Kämpfe bot. Zunächst blockte Linda ab: "Ich will nichts davon hören. Erzähl mir nichts davon." Inzwischen ist die Dokumentation bei Hulu und Disney+ abrufbar.

Der Schmerz aus jener Zeit ist deutlich in ihren Songs zu hören. Auf dem Event gab sie den Song "What Lies with You" von ihrem vierten Soloalbum "Let It Die Here" zum Besten. Sie schrieb das Stück nach dem Tod ihrer Mutter – in einer Phase, die die Musikerin gegenüber Deadline als "einen langen Zusammenbruch" bezeichnete. Der Song entstand am Abend vor einer vierstündigen Jamsession, die Don mit der Kamera begleitete. Der Song nahm nach und nach Gestalt an und entwickelte sich weiter. Der gesamte Ablauf konnte mit den Aufnahmen festgehalten werden. Genau dieser Entstehungsprozess ist später auch in der Dokumentation zu sehen. Bekannt wurde Linda in den 90er-Jahren als Sängerin von 4 Non Blondes, deren Song "What's Up?" weltweit ein Hit wurde. Später machte sie sich vor allem als Songwriterin und Produzentin für andere Stars einen Namen.

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Getty Images Linda Perry spricht bei der Veranstaltung "Reel To Reel: Linda Perry: Let It Die Here" im Grammy Museum in Los Angeles

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Getty Images Dawn Richardson, Roger Rocha, Linda Perry und Christa Hillhouse von 4 Non Blondes bei den American Music Awards in Las Vegas

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