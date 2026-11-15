Olivia Cooke kritisiert das "House of the Dragon"-Fandom

Olivia Cooke (32) ist eine der vielen Hauptdarstellerinnen in House of the Dragon und steht als solche immer wieder im Fokus der großen Fangemeinde. Im Interview mit GQ wirft die Schauspielerin manchen Anhängern der HBO-Serie Frauenfeindlichkeit und Rassismus vor. In der Fantasyproduktion verkörpert sie die umstrittene Königin Alicent Hightower. Schon bevor im Juni die dritte Staffel an den Start ging, zog Olivia die Konsequenzen: Sie deaktivierte ihre Social-Media-Profile und kehrte vor allem Instagram den Rücken. Gegenüber GQ meint sie ganz offen: "In diesem Fandom gibt es auch viel Hässliches. Es ist von Frauenfeindlichkeit durchdrungen. Es gibt viel Rassismus. Ich versuche, dem so wenig Raum wie möglich in meinen Gedanken zu geben."

Auch andere Dinge innerhalb der Fangemeinde stören und verletzen sie. "Ich glaube, einige dieser Interpretationen geraten einfach in Brand und werden zu etwas, das keinerlei Ähnlichkeit mehr mit dem hat, was damals auf dem Bildschirm gezeigt wurde", meinte Olivia. Sie könne manche Deutungen und Fantheorien einfach nicht nachvollziehen. Dem Rummel um Schauspieler will sie deshalb weniger Bedeutung beimessen: "Ich glaube, diese Promi-Natur des Schauspielerdaseins ist inzwischen zu diesem Monster angewachsen. Und ich denke einfach, wir müssen aus diesem Zug aussteigen und erkennen, dass wir diese TV-Shows und Filme zwar zur Ablenkung machen, aber auch, weil sie kunstvoll und kreativ sind."

Olivia hat auch von Schwierigkeiten bei anderen Dreharbeiten berichtet. Bei den Dreharbeiten zur Prime-Video-Serie "The Girlfriend" hatte sie aus Unsicherheit vor einer Nacktszene auf das Frühstück verzichtet. Als es am Set dann zu einer Verzögerung kam, fühlte sie sich später so schwach, dass sie beinahe kollabierte. Mit ihren negativen Erfahrungen im Netz steht sie im Westeros-Kosmos nicht allein da. Sophie Turner (30) spielte in "Game of Thrones" die kluge, jedoch anfangs etwas zickige Sansa Stark. Auch sie hatte wegen der sozialen Medien keine guten Erfahrungen gemacht. "Es hatte so tiefgreifende Auswirkungen auf meine psychische Gesundheit – mehr, als ich euch sagen könnte. Es hat mich bei zahlreichen Gelegenheiten beinahe zerstört", berichtete sie gegenüber Flaunt.

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Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

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Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

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