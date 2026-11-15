Johnny Depp fühlt sich seinen Fans nach Support verpflichtet

Johnny Depp (63) hat bei der Premiere seines neuen Films emotionale Worte an seine Fans gerichtet. Am Montagabend feierte der Schauspieler in London die Vorstellung von "Ebenezer". In dem Streifen übernimmt er unter der Regie von Ti West die Titelrolle des Ebenezer Scrooge. Auf dem roten Teppich wurde schnell klar, wie sehr der Hollywoodstar von der Unterstützung seiner Anhänger berührt ist. Er sehe sich ihnen gegenüber in der Pflicht, weil sie ihm über viele Jahre die Treue gehalten hätten. "Ich kann nicht erklären, wie ich mich fühle. Und es geht tief", erklärte Johnny bei der Londoner Premiere. Für Johnny ist der Film laut femalefirst.co ein besonderes Projekt. "Ebenezer" ist seine erste Arbeit mit einem großen US-Verleih seit "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen". Damit kehrt er nach dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (40) zu einer großen Studioproduktion zurück.

Johnny fand weitere dankbare Worte für seine Fans: "Das sind die Menschen, die mich durch dick und dünn unterstützt haben, und ich schulde es ihnen, ich schulde es ihnen. Sie sind meine Chefs." Der Darsteller machte damit deutlich, wem er seinen Erfolg vor allem zuschreibt. In London ist Johnny derzeit kaum zu übersehen. Neben Kinoplakaten und großflächigen Projektionen für den Weihnachtsfilm prangt sein Gesicht weiterhin an zahlreichen Haltestellen der Stadt. Dort wirbt er nach wie vor für den Duft Sauvage von Dior. Für "Ebenezer" wurde der Schauspieler bereits vorab mit einer auffälligen Prothesennase gezeigt. Mit diesem Look ist er nun auf mehreren großen Werbeflächen in der britischen Hauptstadt zu sehen. Der Kinostart soll Johnnys Comeback auf der großen Leinwand allmählich weiter voranbringen.

Die Geschichte von Ebenezer, der Figur aus der Feder von Charles Dickens, wurde schon unzählige Male verfilmt. Den Anspruch, seine Vorgänger zu übertreffen, hatte der Schauspieler dabei nach eigenen Angaben nicht. Als Maßstab nannte er den Auftritt von Alastair Sim aus dem Jahr 1951, den er für die perfekte Version des Geizhalses hält. "Ich habe den perfekten Ebenezer Scrooge in Alastair Sim in dem Film von vor langer Zeit gesehen", erzählte Johnny bei der Premiere. "Ich weiß also, dass man nicht besser sein kann, aber man kann einen anderen inneren Zugang zu der Figur finden. Genau das habe ich versucht." Bei all dem Trubel um den Film rückte er bei der Premiere aber vor allem seine Fans in den Mittelpunkt. Nach seinen Worten haben sie auch in schwierigen Zeiten zu ihm gehalten. Genau dafür wollte er sich an diesem Abend persönlich bei ihnen bedanken.

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Getty Images Johnny Depp bei der Sondervorführung von "Ebenezer" im Whitby Hotel in New York

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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