Mariah Carey kündigt neun Konzerte in Europa an

Mariah Carey (57) kehrt im kommenden Sommer nach Europa zurück. Die Sängerin hat ihre "Firefly"-Tour für 2027 angekündigt und wird dabei insgesamt neun Festivals und Open-Air-Spielstätten auf dem Kontinent besuchen. Wie sie auf Instagram mitteilte, beginnt die Konzertreise am 24. Juni im dänischen Sønderborg, wo sie im Mølleparken auftritt. Anschließend stehen unter anderem Termine in Großbritannien, Deutschland, Italien, Belgien und der Schweiz auf dem Plan. Auch deutsche Fans dürfen sich auf einen Auftritt freuen: Am 8. Juli ist Mariah beim Jazz Open Stuttgart zu Gast. Der allgemeine Ticketvorverkauf für sämtliche Konzerte beginnt am Freitag, dem 13. November, um 9 Uhr. Eintrittskarten sind dann über Ticketmaster und die Websites der jeweiligen Veranstaltungsorte erhältlich.

Besonders häufig macht Mariah in Großbritannien Station. Nach dem Auftakt in Dänemark steht am 27. Juni ein Auftritt auf dem Gelände von Powderham Castle in Exeter an. Zwei Tage später folgt ein Konzert am Cardiff Castle in Cardiff. Am 1. Juli tritt sie auf dem Gelände des Blenheim Palace in Oxfordshire auf, bevor sie am 3. Juli im Scarborough Open Air Theatre zu sehen ist. Nach ihrem Konzert in Stuttgart geht es für die Sängerin nach Italien. Dort steht sie am 11. Juli beim Lucca Summer Festival in Lucca auf der Bühne. Am 14. Juli folgt ein Auftritt bei den Francofolies de Spa im belgischen Spa. Das letzte Konzert ihrer Europatournee findet am 20. Juli beim Moon & Stars Festival im schweizerischen Locarno statt. Ihre Vorfreude teilte Mariah auf Instagram auch direkt mit ihren Fans: "Lambs!! Kommt nächsten Sommer mit mir auf die Firefly-Tour!! Ich freue mich darauf, euch alle in Europa zu sehen!", schrieb sie zu ihrem Beitrag.

Mit dem Kosenamen "Lambs" sprach die Grammy-prämierte Sängerin ihre Fans an. Zwischen dem ersten Auftritt in Sønderborg und dem Tourabschluss in Locarno liegen knapp vier Wochen, in denen Mariah insgesamt neun Konzerte geben wird. Bis es so weit ist, steht für die Musikerin allerdings erst einmal die Weihnachtszeit an. Ihr Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You" erschien im Jahr 1994. Auch in diesem Jahr hat Mariah die Weihnachtssaison bereits eingeläutet. Zuletzt war sie in einem Kampagnenfilm des Luxuslabels Gucci zu sehen und stimmte ihre Fans damit auf die festliche Zeit ein. Im kommenden Sommer können ihre europäischen Anhänger sie dann auch wieder live auf der Bühne erleben.

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Getty Images Mariah Carey performt bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York.

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Imago Mariah Carey in London, August 2025

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