Geistererfahrung: Bridget Marquardt erzählt von Urgroßvater

Gänsehaut garantiert! Bridget Marquardt (53) hatte als Kind ein Erlebnis, das sie bis heute nicht loslässt. Wie die TV-Persönlichkeit jetzt dem Magazin OK! verriet, will sie mit zwölf Jahren ihren kurz zuvor verstorbenen Urgroßvater aus dem Augenwinkel gesehen haben. Dabei war sie im abgelegenen Elternhaus auf dem Land. Vorausgegangen war eine Sitzung mit einem Ouija-Brett, die sie gemeinsam mit ihrer Cousine und ihrem kleinen Bruder abgehalten hatte. Dabei habe Bridget gezielt versucht, Kontakt zu ihrem Urgroßvater aufzunehmen. Zunächst hätten sich die beiden Mädchen allerdings gegenseitig vorgeworfen, die Planchette selbst über das Brett geschoben zu haben. Ihre Leidenschaft für Geister verfolgt Bridget inzwischen auch vor der Kamera: Zusammen mit Stu Stone und Adam Rodness besucht sie für die neue Paranormalserie "The Great American Ghost Hunt" Spukorte in den USA. Die Idee dazu entstand nach den Dreharbeiten zur Horrorkomödie "Don't F--- With Ghosts".

Wenige Tage nach der Sitzung sei Bridget allein zu Hause gewesen, als die Hintertür immer wieder von selbst aufgegangen sei. Sie habe die Tür kontrolliert, zugemacht und am Ende sogar abgeschlossen. Trotzdem habe sie auf einmal eine Welle von Kälte gespürt und das Gefühl gehabt, nicht mehr allein zu sein. Als sie die Waschküche verließ, habe sie ihren Urgroßvater aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Doch kaum habe sie sich erschrocken umgedreht, sei die Gestalt verschwunden gewesen. In der Folgezeit habe sich Bridget ständig beobachtet gefühlt. Sie habe Albträume gehabt und weitere seltsame Dinge erlebt. In ihrer Familie seien die Meinungen darüber auseinandergegangen, ob es Geister wirklich gibt. Sogar ein Pastor kam ins Haus und riet ihr, alles in einem Tagebuch aufzuschreiben. Eine Psychiaterin empfahl Bridget später, das Grab ihres Urgroßvaters zu besuchen und ihn zu bitten, damit aufzuhören. Das sollte sie auch dann tun, wenn er gar nicht dahinterstecken sollte. Bridget befolgte den Tipp, und nach einer Weile kehrte tatsächlich Ruhe ein.

Eine Schwäche für Gruseliges hatte Bridget nach eigenen Angaben schon früh: Bereits als Kind schaute sie Horrorfilme und verschlang Geistergeschichten. Ihr erstes selbst verdientes Geld vom Babysitten steckte sie mit zwölf ausgerechnet in das Ouija-Brett. Als Medium sieht sich die TV-Persönlichkeit allerdings nicht. Zwar habe sie hin und wieder unerklärliche Eingebungen, könne diese aber nicht gezielt hervorrufen. Bei ihren Geisterjagden greift sie deshalb unter anderem auf Wünschelruten, Taschenlampen und andere Geräte zurück, um mit der "anderen Seite" in Kontakt zu treten. Ihr anfangs skeptischer Kollege Stu erklärte, Bridgets ruhige und fürsorgliche Art habe seine Sichtweise verändert. Beim Dreh des Films habe sie immer wieder Hinweise auf paranormale Vorgänge entdeckt, obwohl das ursprünglich gar nicht geplant gewesen sei. So entstand die neue Serie mit wechselnden prominenten Gästen. Bekehren will Bridget aber niemanden: "Wenn jemand nicht glauben will, kann ich ihn nicht davon überzeugen. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen oder zum Glauben zu bringen. Ich bin nur hier, um Menschen zu helfen, die etwas erleben möchten", stellte sie gegenüber OK! klar.

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Getty Images Bridget Marquardt bei der Premiere von "The Black Phone" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Bridget Marquardt im Dezember 2017

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