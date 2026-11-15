Überraschung: Prinzessin Kate begleitet William nach Mumbai

Prinzessin Kate (44) überrascht mit einer royalen Nachricht: Sie wird Prinz William (44) bei seiner dreitägigen Reise nach Mumbai begleiten. Wie Hello! unter Berufung auf eine Mitteilung des Kensington-Palasts berichtete, reist das Paar am Montag in die indische Metropole und bleibt dort bis Mittwoch. Ein Höhepunkt des Besuchs ist die festliche Verleihung des Earthshot Prize am Dienstag. Dabei werden innovative Projekte für den Umweltschutz geehrt. Für Kate bedeutet die Reise zugleich eine Rückkehr auf die internationale Bühne. Erstmals seit 2023 steht wieder ein gemeinsamer Auslandsbesuch mit William auf dem Programm. Damals nahmen die beiden an der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein und Prinzessin Rajwa (32) teil. Nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 hatte Kate längere Zeit auf Auslandsreisen verzichtet. Entsprechend wurde bereits seit Monaten darüber spekuliert, ob sie bei der diesjährigen Verleihung des Earthshot Prize an der Seite ihres Mannes auftreten würde.

Für William und Kate ist in Mumbai ein abwechslungsreiches Programm vorgesehen. Bei verschiedenen Terminen wollen sie Menschen und Organisationen aus der Stadt kennenlernen und sich über deren Arbeit informieren. Im Fokus stehen dabei Themen wie nachhaltige Mobilität, verantwortungsvolle Herstellung, das Umweltengagement junger Menschen und Indiens Kreativwirtschaft. Auch eine Runde Gully Cricket sowie die erste Verleihung der Children's Earthshot Awards im Museum of Solutions sind geplant. Zum Abschluss ihrer Reise besuchen die Royals die Filmproduktionsfirma Dharma Productions. Ob Kate bei der großen Preisverleihung selbst auf der Bühne stehen und Preise überreichen wird, ist bislang nicht bekannt. Bei der Veranstaltung 2022 in Boston hatte sie diese Rolle bereits übernommen. Auch bei der Premiere 2021 in London war die Prinzessin anwesend und hielt eine Rede, in der sie zum Schutz unseres Planeten aufrief. Für die diesjährige Verleihung wurden bislang Rami Malek (45), Alia Bhatt (33), Sonam Kapoor und Cricketlegende Sachin Tendulkar als Präsentatoren angekündigt. Insgesamt werden fünf Projekte ausgezeichnet, die sich für Meeresschutz, Klimaschutz, Abfallvermeidung, den Erhalt der Natur und saubere Luft einsetzen.

Der letzte gemeinsame Besuch von William und Kate in Indien liegt bereits zehn Jahre zurück. Im April 2016 waren die beiden mehrere Tage lang in dem Land unterwegs. Damals führte sie ihre Reise auch nach Bhutan. Ihre bislang letzte offizielle Auslandstour als Paar liegt ebenfalls schon einige Zeit zurück: 2022 besuchten der Prinz und die Prinzessin von Wales anlässlich des Platinjubiläums von Queen Elizabeth II. (†96) mehrere Länder in der Karibik. Der Earthshot Prize, den es mittlerweile auch als Event für Kinder gibt, geht auf Williams langfristiges Engagement für den Umweltschutz zurück. Die Preisverleihung wurde bereits in London, Boston, Singapur, Kapstadt und Rio de Janeiro ausgerichtet. In diesem Jahr ist Mumbai Gastgeber der Veranstaltung. Als die Entscheidung für die indische Metropole bekannt wurde, erklärte William in einer Mitteilung die Bedeutung des Landes für den Klimaschutz. Indien sei eine der "wichtigsten Kräfte für Klima und Natur", betonte der Thronfolger.

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Imago Prinzessin Kate beim Besuch des EACH-Cafés in Hoveton

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales

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