Nach Urteil: Russell Brands Anklägerin gibt Identität preis

Mia Latter bricht ihr Schweigen und erhebt unter ihrem echten Namen schwere Vorwürfe gegen Russell Brand (51). Bislang war die Frau, die heute 37 Jahre alt ist, nur unter dem Pseudonym "Alice" bekannt. So tauchte sie 2023 in einer gemeinsamen Recherche von The Sunday Times, The Times und der Channel-4-Sendung "Dispatches" auf. Nun erzählte sie The Sunday Times, der Schauspieler habe sie im Jahr 2006 oral vergewaltigt. Das soll gegen Ende einer etwa drei Monate langen Beziehung passiert sein. Damals sei sie eine 16-jährige Schülerin gewesen, Russell schon 30 Jahre alt. Laut Mia wusste sein Umfeld Bescheid. Vor seinem Team und am Telefon mit seinem Manager habe er sie "das Kind" genannt. Ihren Freunden aus der Schule habe sie dagegen nichts erzählen sollen. Den mutmaßlichen Übergriff beschreibt sie so: "Am Ende drückte er mich gegen das Kopfteil, und ich konnte mich nicht bewegen, und er vergewaltigte mich oral – und ich würgte und weinte."

Sie habe versucht, ihn wegzuschieben. Erst als sie ihm in den Bauch geschlagen habe, habe er von ihr abgelassen. Danach soll er zu ihr gesagt haben: "Ich wollte nur sehen, wie deine Wimperntusche verläuft." Kennengelernt hatten sich die beiden am Londoner Leicester Square, wo Russell damals für MTV arbeitete. Noch am selben Tag habe Mia ihm ihr Alter verraten und erwartet, dass er sich zurückzieht. Stattdessen soll er sie am nächsten Tag zum Essen eingeladen haben. Für ihre Schulzeit seien die Folgen verheerend gewesen: Sie sei nur noch zu 30 Prozent im Unterricht erschienen, habe die Schule verlassen und ihre A-Levels nie abgeschlossen. "Ich empfand so viel Scham und Verlegenheit wegen der ganzen Sache, dass ich zuließ, dass dieses dumme Ding meine Zukunftsaussichten ruinierte", sagt sie. Russell hatte die Verbindung später im Gespräch mit Megyn Kelly (55) als "ausbeuterisch" bezeichnet. Er räumte ein, Zustimmung "manipuliert" zu haben. Seiner Darstellung, das sei zwar unmoralisch, aber nicht illegal gewesen, widerspricht Mia: "Nun, tatsächlich ist innerhalb dieser Beziehung etwas Illegales passiert." Sie hatte ihre Vorwürfe bei der Polizei angezeigt. Wie Page Six berichtet, war ihr Fall aber nicht Teil des Strafprozesses gegen Russell. Er selbst hat Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens stets bestritten und seine Beziehungen als einvernehmlich dargestellt.

Am 5. November wurde der Brite wegen mehrerer Sexualstraftaten schuldig gesprochen und danach zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Dazu gehören die Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2009 sowie sexuelle Übergriffe auf Frauen aus dem Fernseh- und Radiobereich zwischen 2004 und 2009. Nach dem Ende des Prozesses wurden außerdem Vorwürfe von sechs weiteren Frauen bekannt. Eine von ihnen wirft Russell vor, ohne ihre Zustimmung Sex mit ihr gehabt und sich hinterher dafür entschuldigt zu haben. Wegen des laufenden Verfahrens waren diese Anschuldigungen vorher nicht veröffentlicht worden. Mia ist inzwischen verheiratet und hat eine Tochter. Sie setzt sich für ein gestaffeltes Schutzalter ein. Damit sollen sexuelle Beziehungen von deutlich älteren Erwachsenen mit 16- und 17-Jährigen verboten werden. "Wenn man in den Dreißigern, Vierzigern oder Fünfzigern ist und versucht, eine Beziehung mit jemandem unter 18 zu führen, sollte das eine Straftat sein", erklärt sie gegenüber The Sunday Times. Nervös sei sie vor dem Schritt an die Öffentlichkeit trotzdem gewesen. Dennoch sagt sie: "Es ist nicht länger meine Last, die ich tragen muss." Den Frauen, die im Prozess ausgesagt haben, sei sie sehr dankbar. Inzwischen habe sie das Gefühl, dass Gerechtigkeit geschehen sei.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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