Vera Farmiga übernimmt Hauptrolle im Horrorfilm "Inferno"

Vera Farmiga (53) hat offenbar noch lange nicht genug vom Grusel! Auch wenn die Schauspielerin im "Conjuring"-Universum künftig nicht mehr als Lorraine Warren zu sehen sein wird, bleibt sie dem Horrorgenre treu. Wie Filmstarts jetzt berichtet, übernimmt sie die Hauptrolle im okkulten Horrorfilm "Inferno". Darin verkörpert Vera eine ehemalige Ermittlerin, die zu einer geheimnisvollen Spezialeinheit von Scotland Yard zurückkehrt. Bei der Jagd nach einem Mörder wird sie mit einem paranormalen Schrecken konfrontiert, den sie längst überwunden zu haben glaubte. Die Dreharbeiten sollen bereits im Frühjahr 2027 beginnen.

Inhaltlich greift "Inferno" Gerüchte über eine sogenannte "Black Branch" bei Scotland Yard auf. Diese mysteriöse Abteilung soll sich ausschließlich mit okkulten Fällen beschäftigen. Vera ist bei dem Projekt allerdings nicht nur vor der Kamera gefragt: Wie Filmstarts berichtet, wirkt sie auch als ausführende Produzentin mit. Für Drehbuch und Regie ist Bryan Hill verantwortlich. Er verspricht einen Horrorfilm, der das Publikum auch nach dem Kinobesuch nicht so schnell loslassen soll. "Großartige Horrorfilme stellen unsere Sicht auf die Welt infrage. Mit 'Inferno' möchte ich ein erschreckendes Rätsel erschaffen, das dem Publikum noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt", erklärte er in einer Pressemitteilung.

Bislang war Vera vor allem durch ihre Auftritte im "Conjuring"-Universum eng mit dem Horrorgenre verbunden. Gemeinsam mit Patrick Wilson (53) verkörperte sie dort das berühmte Geisterjägerpaar Ed und Lorraine Warren. Im kommenden Streifen "The Conjuring 5: First Communion" übernehmen nun allerdings Amanda Fix und Garrett Wareing die Rollen des berühmten Ermittlerduos. Der Film ist als Prequel angelegt und widmet sich den jüngeren Jahren von Lorraine und Ed. Bis zum Kinostart müssen sich Horrorfans laut Filmstarts allerdings noch gedulden: Der neue Teil der Reihe soll am 9. September 2027 auf die große Leinwand kommen.

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Imago Vera Farmiga and Patrick Wilson in einer Szene von "The Conjuring 4: Das letzte Kapitel"

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Getty Images Vera Farmiga, Schauspielerin

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