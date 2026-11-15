"Dahoam is Dahoam"-Star verrät kuriose Set-Geheimnisse

Anita Eichhorn hat jetzt einen Blick hinter die Kulissen von "Dahoam is Dahoam" gewährt und dabei das eine oder andere Geheimnis verraten. Bei einer Tour über das Set zeigte die Schauspielerin der Abendzeitung, mit welchen Tricks im fiktiven bayerischen Dorf Lansing der Eindruck eines echten Dorflebens entsteht. Wer in der Metzgerei Brunner Lust auf eine deftige Brotzeit bekommt, wird allerdings enttäuscht: Die Lebensmittel in der Auslage bestehen lediglich aus Plastik. Ganz anders sieht es in der Gaststube des Brunnerwirts aus. "Der Zapfhahn funktioniert, da kommt echtes Bier", plauderte die Tina-Brenner-Darstellerin aus. Einen Schwips müssen die Schauspieler beim Dreh jedoch nicht befürchten. Anita klärte nämlich direkt auf: "Natürlich alkoholfrei, ganz klar." Am Tresen wird also tatsächlich gezapft – allerdings ohne Promille.

So urig Lansing im Fernsehen auch wirkt: Das Dorf ist eine reine Filmkulisse. Seit 2007 wird die BR-Serie auf dem Gelände einer ehemaligen Feinpappenfabrik produziert. Rund 130 Menschen arbeiten daran, alles wie ein echtes Dorf erscheinen zu lassen. Das Außengelände umfasst etwa 8.000 Quadratmeter, hinzu kommen drei Studios mit insgesamt rund 1.400 Quadratmetern. Zum 15. Jubiläum der Serie gab es dort 38 verschiedene Kulissensets, darunter die Apotheke, die Gaststube und die Wohnungen der Serienfamilien. Das Team achtet selbst bei kleinen Requisiten auf jedes Detail. Als Holger Matthias Wilhelm krankheitsbedingt eine Pause einlegen musste und Markus Baumeister die Rolle des Gregor Brunner zwei Jahre lang übernahm, wurde Markus kurzerhand in das Hochzeitsfoto von Fanny und Gregor retuschiert. Nach Holgers Rückkehr wurde das Bild wieder ausgetauscht. Pro Woche entstehen in Lansing fünf Folgen. Fans können das Gelände im Rahmen zweistündiger BR-Studiotouren besichtigen und mit etwas Glück sogar auf Darsteller treffen. Beim Familientag am 13. September 2026 kamen mehr als 9.000 Besucher nach Dachau.

Anita gehört seit Dezember 2021 zum Ensemble von "Dahoam is Dahoam", das zuletzt im März dieses Jahres Zuwachs bekam. Die gebürtige Oberpfälzerin spielt Tina Brenner, die in der Lansinger Dorfapotheke arbeitet. Bei ihrem Rundgang über das Set kam die Schauspielerin auch an einem Ort vorbei, der für sie eine ganz besondere Bedeutung hat: an einem Sofa im Haus der Familie Kirchleitner. Genau dort hatte sie vor rund sechs Jahren ihr Vorsprechen für die Serie absolviert und im Anschluss die Rolle bekommen. Auf diesen Moment blickt Anita mit einer ordentlichen Portion Humor zurück. "Dann war ich quasi auf der Casting-Couch", scherzte sie gegenüber der Abendzeitung. Das Möbelstück steht bis heute in der Kulisse der Familie Kirchleitner und gehört damit – anders als die Würste im Dorfladen – tatsächlich zu den echten Stücken am Set.

Anzeige Anzeige

ARD "Dahoam is Dahoam"-Sendereihebild

Anzeige Anzeige

Imago Anita Eichhorn bei der Verleihung des Blauer Panther – TV & Streaming Award in München, Oktober 2026

Anzeige Anzeige