Darum hielt Severin Freund seine Epilepsie lange geheim

Severin Freund (38) hat jahrelang ein großes Geheimnis für sich behalten: Der frühere Skispringer, der heute als ZDF-Experte arbeitet, lebt mit fokaler Epilepsie, wovon während seiner gesamten aktiven Laufbahn jedoch niemand erfuhr. Seinen ersten Anfall hatte der Olympiasieger bereits mit 16 Jahren im Elternhaus, sodass er die Diagnose lange vor seinen größten Erfolgen erhielt, sich aber erst im Herbst 2024 – mehr als zwei Jahre nach seinem Karriereende im März 2022 und rund 20 Jahre nach dem Ausbruch – öffentlich dazu äußerte. Im Gespräch mit Welt am Sonntag erklärte der Sportler, warum er so lange geschwiegen hat: Während seiner Karriere sollte allein der Sport im Mittelpunkt stehen, um zu verhindern, dass schwächere Ergebnisse sofort auf die Erkrankung geschoben werden oder ständige Nachfragen vom Training ablenken. "Einerseits, weil es etwas sehr Persönliches ist und es mir immer wichtig war, dass es um den Sport geht. Und auch, weil bei schlechteren Leistungen vielleicht immer die Vermutung gewesen wäre, dass es an der Erkrankung liegt", so Severin.

Heute spricht Severin ganz bewusst über seine Diagnose, um anderen Betroffenen Mut zu machen und Epilepsie in der Öffentlichkeit sichtbarer werden zu lassen. Gleichzeitig zeigen seine beeindruckenden Erfolge wie Teamgold 2014, der Skiflugweltmeistertitel sowie der Gesamtweltcupsieg und der WM-Einzeltitel 2015, was trotz der Krankheit möglich ist. Seine Erfahrung gibt er inzwischen als ZDF-Experte weiter: Vom 20. bis 22. November wird er den Weltcup-Auftakt in Lillehammer kommentieren. Nach seinem ersten Anfall war zunächst völlig offen, ob er seinen Traum vom Leistungssport weiterverfolgen konnte, da ihm Ärzte anfangs sogar davon abrieten. "Ich hatte dann das große Glück, dass ein Verbandsarzt nachgeforscht und eine Zweitmeinung organisiert hat. Dort sah man das Ganze offener: Man könne erst einmal schauen, was möglich ist", erinnerte sich Severin.

Mit seiner Offenheit will der zweifache Vater anderen Betroffenen heute vor allem die Angst nehmen, dass eine solche Diagnose ein normales Leben oder große persönliche Ziele grundsätzlich ausschließe. Laut ZDF erleben rund fünf Prozent aller Menschen in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Schätzungsweise 500.000 bis 800.000 Menschen leben hierzulande mit einer chronischen Epilepsie. Durch seinen späten, aber umso eindringlicheren Schritt an die Öffentlichkeit zeigt Severin, dass man auch mit einer chronischen Erkrankung im Rücken herausragende sportliche Meilensteine erreichen und Vorbild für viele andere sein kann.

Anzeige Anzeige

Imago Severin Freund beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee am 1. Januar 2026 in Garmisch-Partenkirchen

Anzeige Anzeige

CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images Severin Freund bei einem Turnier 2015

Anzeige Anzeige