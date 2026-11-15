Helen Flanagan zeigt blutiges Gesicht nach Beauty-Eingriff

Helen Flanagan (36) zeigt ihren Fans jetzt ganz ungeschönt, wie ihre Beautyroutine aussieht. Denn: Helen hatte sich erneut einer sogenannten Polynukleotid-Behandlung unterzogen. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit mehrere ungeschminkte Selfies, die direkt auf dem Behandlungsstuhl entstanden sind. Die Bilder sprechen eine deutliche Sprache: Rund um ihre Augen sind zahlreiche rote, teilweise blutige Einstichstellen zu erkennen. Hinzu kommen sichtbare Blutergüsse. Ihr Gesicht präsentierte die Britin aus verschiedenen Blickwinkeln, damit ihre Follower die Spuren genau erkennen konnten. Abschrecken lässt sich die dreifache Mutter davon offenbar nicht, schließlich sind die Spuren nur vorübergehend. Stattdessen zeigt sie sich begeistert: "Diese Behandlung ist irre – sobald sich alles beruhigt hat, lässt sie dich zehn Jahre jünger aussehen", schwärmte sie zu den Aufnahmen. Durchgeführt wurde der Eingriff von der Ästhetikärztin und Unternehmerin Dr. Natalie Haworth.

Auch den Ablauf des Eingriffs hielt Helen fest. In einem weiteren Video zeigte sie, wie ihr Gesicht vor der Behandlung gründlich gereinigt wurde. Für die Schauspielerin gehört die Prozedur mittlerweile fest zu ihrem Beautyprogramm. Dabei vertraut sie nicht jedem: "Es ist eine meiner Lieblingsbehandlungen. Ich liebe Dr. Nat absolut, sie ist die einzige Person, zu der ich wegen meines Gesichts jemals gehen würde." Die Methode klingt ungewöhnlich: Bei der Behandlung werden DNA-Fragmente als regenerative Hautbooster gespritzt, die meist aus Lachs oder Forelle stammen. Sie sollen die körpereigenen Zellen dazu anregen, sich zu erneuern. Auf diese Weise sollen vor allem Altersanzeichen rund um die Augen gemindert werden. Gegenüber The Sun beschrieb die Medizinerin Dr. Miriam Adebibe die Wirkung wie folgt: "Die Haut fühlt sich straffer an, sieht glatter aus und das darunterliegende Gewebe ist praller. Und das Beste ist: Es ist alles dein eigenes Gewebe. In deinem Gewebe verbleibt kein Dermalfiller."

Nicht nur bei ihren Beautybehandlungen zeigt sich Helen offen. Auch über ihre Unsicherheiten in Bezug auf ihren Körper spricht sie immer wieder. Dabei geht es vor allem um die sichtbaren Veränderungen an ihrem Körper nach den Geburten ihrer drei Kinder Matilda, Delilah und Charlie. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Foto in einem eng anliegenden Kleid. Dazu verriet sie, dass sie darunter Shapewear trägt, um ihren Po größer wirken zu lassen. Seit der Geburt ihres jüngsten Kindes Charlie zeichne sich außerdem ihr Bauch in figurbetonter Kleidung etwas ab. Früher habe sie das gestört, inzwischen habe sie sich jedoch mit der Veränderung abgefunden. "Früher hat es mich genervt, aber jetzt ist es mir egal. Es ist ziemlich schön, wie sich unsere Körper als Frauen dadurch verändern, dass wir Babys austragen", schilderte sie auf Instagram.

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Getty Images Helen Flanagan bei den Pride of Britain Awards 2026 im JW Marriott Grosvenor House in London

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Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan nach ihrer Beauty-Behandlung, November 2026

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