Kritikern zum Trotz: Neue "Traumschiff"-Folgen an Feiertagen

Das Traumschiff sticht wieder in See: Das ZDF zeigt am 26. Dezember 2026 zur besten Sendezeit die neue Folge "Nil", am 1. Januar 2027 folgt dann die Vietnam-Ausgabe rund um die Insel Phu Quoc. Wie das Zweite Deutsche Fernsehen mitteilte, steht Florian Silbereisen (45) in beiden Filmen erneut als Kapitän Max Parger auf der Kommandobrücke. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte in der Neujahrsfolge Uschi Glas (82) sorgen, die als Rosamunde an Bord zurückkehrt. Wer sich die Reisen nicht erst an den Feiertagen ansehen möchte, muss nicht bis Weihnachten warten: Beide Episoden sollen bereits ab Mitte November 2026 kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufbar sein. Damit können Zuschauer die neuen Reisen schon weit vor ihrer Ausstrahlung im TV verfolgen.

Inhaltlich führt die Weihnachtsfolge die Passagiere nach Hurghada und auf den Nil. Dort will Professor Alexander Kranz, gespielt von Marcus Mittermeier, ein archäologisches Rätsel rund um Kleopatra lösen. Doch neben der Schatzsuche sorgen vor allem familiäre Spannungen für Zündstoff: Bei den Kranzes geraten gleich mehrere Konflikte außer Kontrolle, besonders das Verhältnis zwischen dem Archäologen und seinem Sohn Julius wird auf eine harte Probe gestellt. Auch in der Neujahrsausgabe kündigen sich früh Schwierigkeiten an: Noch vor dem Ablegen beanspruchen zwei Passagierinnen dieselbe Luxuskabine für sich. Uschi Glas' Figur Rosamunde trifft dabei auf die selbstbewusste Rentnerin Rosalie, die von Barbara Schnitzler verkörpert wird. Neben dem Streit um die Unterkunft bekommt die Besatzung noch weitere Aufgaben. Medizinische Notfälle sowie unerwartete Zwischenfälle während der Landgänge fordern die Crew und die mitreisenden Gäste gleichermaßen.

Insgesamt wurden vier neue Reisen mit Florian als Kapitän Max Parger abgedreht. Neben Ägypten und Vietnam führen die Routen auch nach Bangkok und Ruanda. Zur vertrauten Besatzung gehören weiterhin Barbara Wussow (65) als Hotelchefin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth als Staffkapitän Martin Grimm und Collien Fernandes (45) als Schiffsärztin Jessica Delgado. Für die Bangkok-Folge hat das ZDF zudem prominente Gäste angekündigt: Mit an Bord sind unter anderem Harald Schmidt (69), Leonard Lansink und Narumol (61), die durch Bauer sucht Frau bekannt wurde. Dabei sorgt die langjährige Reihe in den sozialen Medien immer wieder für Diskussionen. Anfang 2026 gab es dort unter anderem Kritik daran, wie eine Folge das Thema Suizid behandelte. An der großen Reichweite änderte das zunächst nichts: Rund 5,07 Millionen Zuschauer verfolgten die damalige Ausgabe. Damit bleibt "Das Traumschiff" für das ZDF ein Publikumsmagnet und ein fester Bestandteil des Feiertagsprogramms.

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ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

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Imago Uschi Glas bei der Wiederaufführung von "Zur Sache, Schätzchen" im Kino Filmkunst 66 in Berlin, 09.10.2013

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Getty Images Harald Schmidt im Jahr 2013

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