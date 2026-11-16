"Tut weh": Jolina Mennen wehrt sich gegen Bodyshaming

Seitdem Jolina Mennen (34) gesünder lebt und deutlich abgenommen hat, muss sie sich immer wieder mit fiesen Kommentaren zu ihrem Aussehen auseinandersetzen. In ihrer Instagram-Story spricht der Socialmediastar nun offen über das Bodyshaming, das sie in den vergangenen Wochen erlebt hat. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von sich schreibt die Influencerin, dass ihr die zahlreichen abwertenden Nachrichten inzwischen durchaus zusetzen. "'Ich seh aus wie ein Mann', 'Wo sind deine Brüste?', 'ES'-Vorwürfe", zählt sie einige der Kommentare auf. Anfangs habe sie noch versucht, nach außen hin unbeeindruckt zu wirken, doch mittlerweile gibt Jolina zu: "Tut schon manchmal ein bisschen weh." Unterkriegen lassen möchte sie sich davon allerdings nicht. Die Anfeindungen sollen sie keinesfalls von ihrem gesünderen Lebensweg abbringen.

Wie konsequent sie auf sich und ihre Gesundheit achtet, macht Jolina in ihrer Instagram-Story ebenfalls deutlich. Sie verzichtet auf Alkohol, treibt Sport und ernährt sich vegan. Außerdem behält sie ihre Makronährstoffe im Blick und geht regelmäßig zum Arzt. "Mein Lebenswandel war das Beste, was mir je passiert ist, und ich bin gesünder, fitter und mental an einem besseren Ort als je zuvor", erklärt die Influencerin. Dennoch habe sie manchmal das Gefühl, dass ihre Bemühungen manchen Menschen niemals genügen werden. Inzwischen habe sie aber gelernt, dass sie es ohnehin nicht allen recht machen könne: "Allein schon durch die Tatsache, dass ich trans bin, werde ich für viele Menschen immer ein Dorn im Auge sein, aber ich weiß, dass ich das Herz am rechten Fleck habe."

Wie sehr sich Jolinas Körper inzwischen verändert hat, zeigte sie bereits im vergangenen Sommer mit einem ungewöhnlichen Vergleich. In einem Tierfachhandel posierte der Socialmediastar neben mehreren großen Säcken Hundefutter, deren Gesamtgewicht der Zahl ihrer verlorenen Kilos entsprach. "So bin ich früher durch die Gegend gelaufen", stellte Jolina damals fest. In ihrer aktuellen Botschaft richtet sie den Blick jedoch auch auf die Menschen, die sie unterstützen. In ihrer Instagram-Story wendet sie sich an ihre Community: "Für EUCH an meiner Seite werde ich IMMER dankbar sein."

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen feiert ein Jahr ohne Alkohol

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